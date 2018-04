Carlos Sainz: “La chilena de Cristiano es como si yo hiciera la pole en Mónaco”

La obra de arte de Cristiano Ronaldo el pasado martes en el estadio de la Juventus ha traspasado la barrera del fútbol. Desde todos los ámbitos deportivos han elogiado la chilena del portugués. Desde LeBron James hasta Carlos Sainz. Y es que el piloto madrileño, seguidor confeso del equipo blanco, ha comparado el golazo de CR7 a una posible pole position suya en Mónaco, algo que sería sumamente excepcional. “¿Quién no lo ha visto? Fue espectacular. Sería similar a que yo hiciera una pole en Monaco o algo así”.

Ya más centrado en la carrera de este fin de semana en Bahrein, Carlos Sainz ha comentado cómo se presenta la misma, asegurando que estamos ante uno de los trazados más exigentes del año. “Con ganas de divertirme, circuito con adelantamientos, más degradación, más DRS este año… Es exigente para los coches, mucha frenada, mucho motor… Vas sumando todo y sí es exigente, pero me gusta”. Además, el piloto de Renault tiene la espinita clavada de no haber acabado nunca este Gran Premio, algo que no le preocupa en exceso, pues apunta con razón que es simplemente una casualidad que algún día dejará de darse.

También ha tenido que afrontar Sainz preguntas acerca del corte de digestión que casi le hace abandonar el Gran Premio de Australia, que fue provocado principalmente por un plátano en mal estado. No obstante, el madrileño se encuentra en plena forma física para correr en Bahrein, esta vez sin problemas. “La válvula del agua ayudó a que se me llenase el estómago, pero había un plátano que no estaba bueno y me provocó un corte de digestión, pero no es un problema porque me siento bien a nivel físico. Bahrein no es tanto problema porque no hace tanto calor en carrera, al ser de noche no es un factor tan importante y, además, el que está en forma lo está para todos los circuitos”, finalizaba Sainz.