Vettel critica con dureza los cambios de este año en la Fórmula 1

La llegada de Liberty Media a la Fórmula 1 trajo consigo la promesa de una nueva era para la categoría reina del automovilismo. Estos cambios están tardando en llegar, pero el comienzo de la temporada 2018 ha certificado los primeros de ellos, con los que no todo el mundo está de acuerdo. Si no, que le pregunten a Sebastian Vettel, que ha afirmado no sentirse nada cómodo con dos de los puntos más candentes en cuanto a variaciones. Al alemán de Ferrari no le convence ni la ausencia de las azafatas en la parrilla de salida ni el cambio de hora de comienzo de los Grandes Premios, con un retraso de 10 minutos para que los anunciantes de televisión tengan más espacio.

“Creo que soy un conservador y me gustaría mantener ciertas cosas, hay muchos temas en las que no soy un especialista y que no necesito entender. Me confunde que las carreras empiecen más tarde, es un poco triste que no haya más azafatas, pero además de eso, no hay muchos cambios todavía. A nivel de pilotaje, obviamente no ha cambiado tanto”, ha afirmado Vettel en declaraciones recogidas por Crash.net.

Donde sí cree Vettel que acierta Liberty Media es a la hora de promover exhibiciones complementarias a las carreras en las ciudades donde éstas se celebran, un formato que se estrenó con gran éxito en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña, gracias al cual las calles de Londres se convirtieron en una improvisada pista de carreras. “Creo que es algo genial, escuchaba el año pasado de manera continua que la gente nos apoyaba en la pista. Hubo más cosas que hacer, fue más divertido, creo que es genial”, finalizaba Vettel.

Queda ahora por ver cuándo Liberty Media hace algún cambio que de verdad mejore la competición. Con la nueva normativa para 2021 aún en plenas discusiones, lo más cercano a una variación evidente tendrá lugar si finalmente se decide que los sábados se corra una carrera al sprint de 100 kilómetros que haga las veces de clasificación. Veremos…