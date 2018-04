Red Bull quiere renovar a Ricciardo, pero no a cualquier precio

Daniel Ricciardo es el gran atractivo del mercado de pilotos de Fórmula 1 de cara a la temporada que viene. Es, de los que acaban contrato, el más rápido, y con asientos disponibles en Mercedes y Ferrari, además del suyo propio en Red Bull, se anticipa un interesante culebrón. Pero, ¿y si después de tanto ruido el australiano decide prolongar su actual vínculo contractual? No es descartable, si bien en Red Bull aseguran que no harán ninguna locura para retenerle.

“Tengo una relación buena con Daniel. Realmente nos gusta y quiero que se quede, pero no con unas condiciones cualquiera. El contrato debería ser beneficioso para los dos”, ha afirmado Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, en declaraciones recogidas por Auto Hebdo.

Lo que suceda durante las primeras carreras del presente campeonato del mundo va a ser fundamental para el futuro de Daniel Ricciardo. El piloto ya ha dicho en más de una ocasión que quiere firmar un contrato que le permita pelear por ganar en cada carrera, algo que, a día de hoy, no puede hacer en Red Bull. Sin embargo, el rendimiento del nuevo RB14 se encuentra mucho más cerca de la cabeza que el de su predecesor, lo que hace dudar al ‘aussie’. “Puedo tener más de una opción por primera vez y es genial y emocionante, pero quiero hacerlo de la manera correcta. No quiero faltar al respeto a nadie. Haga lo que haga, Red Bull me ha dado todo en mi carrera, así que no hablaría mal de ellos en ningún tipo de escenario. No soy así. Diré lo que siento si creo que lo merezco o algo, pero siempre seré respetuoso”, afirmaba recientemente Ricciardo.

Además de Red Bull, Mercedes y Ferrari andan atentos a la situación de Ricciardo. Los primeros, porque andan con la mosca detrás de la oreja con el rendimiento de Valtteri Bottas, más lento y errático que Hamilton, y los segundos porque en algún momento tendrán que jubilar a Kimi Raikkonen. Además, Sebastian Vettel ya ha dicho que no le importaría volver a compartir equipo con Ricciardo…