¿Por qué los nuevos circuitos de la Fórmula 1 son así? Su diseñador lo explica

Todos los nuevos circuitos que entran a formar parte del mundial de Fórmula 1 tienen un denominador común, Hermann Tilke. El alemán es el encargado de diseñar las nuevas pistas para el Gran Circo, habiendo alternado grandes aciertos como el Circuito de las Américas en Texas, el de Estambul o el de Sepang, con otros fiascos como el de Abu Dhabi o el de Sochi. Sin embargo, Tilke afirma que los diseños de estos trazados responde a una serie de necesidades que el aficionado, crítico donde los haya, no sabe ver.

“Es fácil criticar e imposible hacer algo 100% correcto, pero siempre hay una razón para lo que hacemos, y el presupuesto siempre es uno de los factores limitantes. La gente me dice, ¿por qué no haces que esa recta sea 100 metros más larga? ¡Porque no somos dueño de la tierra! El asfalto es más seguro, al menos para los coches. Puedes acortar la escapatoria un tercio en comparación con la grava, y cuando tiene un trompo, se para muy rápido. Si un coche entra en la grava a gran velocidad, puede empezar a botar, y no frenas cuando estás en el aire”, afirma Tilke en declaraciones a inews.co.uk.

A pesar de estas limitaciones, Tilke asegura que uno de los grandes objetivos que persigue cuando diseña un circuito para la Fórmula 1 es llevar a los pilotos al límite. “Siempre tratamos de llevar al límite a los pilotos, pero tenemos los mejores pilotos del mundo, y en la F1, la mejor tecnología. Hay tres elementos en carrera, coche, piloto y circuito, y dos de ellos son casi perfectos. Si les dieses coches de Fórmula 1 a los aficionados, tendrías carreras más emocionantes”, dice con guasa el alemán.

También se defiende Tilke de las críticas por las escapatorias de asfalto, que tienen otra razón de ser además de la seguridad de los pilotos, y nada tiene ésta que ver con la Fórmula 1. “Sé que la gente dice que, si solo hay grava, hay más penalización si te sales, lo cual es cierto, pero si hay una tanda privada y alguien se sale con su Porsche o su Mercedes-AMG, necesitarán piezas nuevas, y 7.000 euros es un trompo muy caro”, finaliza Tilke. ¡No tiene que ser tan fácil contentar a todos con un diseño!