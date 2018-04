Alonso, optimista en Bahrein: “Un podio sería razonable”

Fernando Alonso confirmó tener opciones de subirse al podio en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, que se disputará este fin de semana. El piloto asturiano compareció como uno de los pilotos invitados a la rueda de prensa oficial de la FIA y se mostró optimista de cara a hacer un buen papel en la segunda prueba de la temporada.

Después de bromear sobre sus predicciones para la carrera, Alonso consideró sus opciones en el trazado asiático, en el que podría incluso acabar entre los tres primeros. “Sí, El podio es razonable, estábamos muy cerca en Australia, cualquier cosa puede pasar en una carrera, si puedes estar cerca de los podios tarde o temprano llegarán”.

Alonso reconoció que al McLaren aún le falta algo para llegar a su mayor nivel, pero una vez lo logre podrá competir con las tres grandes escuderías. “El coche tiene potencial, hemos tenido altibajos durante los test y el quinto fue una buena carrera con el abandono de Haas y la salida del coche de seguridad, pero con un poco de suerte podremos compensar la diferencia de los tres de delante si le sacamos todo el potencial a nuestro coche”.

“Los próximos dos meses van a ser cruciales para nuestras aspiraciones en el Mundial, aunque no espero pelear por el título, sí por los podios y estar en la 5ª o 6ª plaza regularmente, sin necesidad de extras como en Australia. Haremos todo lo que podamos para ello”, añadió.

Sobre la carrera en el trazado de Bahrein, Alonso también es optimista, mostrándose con ganas de rodar ya en el circuito. “Bahréin es parecido a Australia, ha pasado poco tiempo, a ver donde están Renault o Haas e intentar batirles. Tenemos ya algunas piezas nuevas aquí, las evaluaremos para carrera y ojalá demos ya ese pequeño salto que se confirmará en las siguientes carreras. Me gusta el circuito y tengo siempre buenas sensaciones aquí, no me fue bien últimamente pero tenemos que cambiar esa situación, con ganas de rodar, sobre todo de noche”.