La aventura de Fernando Alonso como piloto del mundial de resistencia nos tiene a todos expectantes. ¿De qué será capaz el piloto asturiano en una disciplina y en un coche que apenas conoce? Sin duda, será uno de los grandes atractivos de un certamen que ha ido poco a poco yéndose a menos ante la huida de los diferentes fabricantes. Sea como fuere, el desafío de pilotar un LMP1, la máxima categoría de la resistencia, sigue estando ahí, y es bastante diferente a lo que supone ponerse al volante de un Fórmula 1. Así lo considera Brendon Hartley, actual piloto de Toro Rosso, que antes desembarcar en el Gran Circo corrió tres años para Porsche en el WEC.

Para Hartley, Fernando Alonso no debería tener problemas para ir rápido con su Toyota, ya que considera que extraer el máximo potencial de un Fórmula 1 es más complicado que en el caso de un LMP1. “Es más difícil sacar todo el potencial a un Fórmula 1. También es más agotador. Hacer funcionar correctamente los neumáticos es un elemento importante en las carreras. Quizás los aficionados no se dan cuenta de lo que tenemos que trabajar para conseguir la temperatura de las gomas en el área correcta”, afirma el neozelandés sobre la máxima categoría.

A pesar de ser dos disciplinas totalmente diferentes, Hartley considera que Alonso también encontrará muchas similitudes entre el McLaren y el Toyota, principalmente en la parte eléctrica del motor. “El sistema eléctrico es muy similar en su complejidad”.

La adaptación de Brendon Hartley a la Fórmula 1 no está siendo sencilla, ya que en la que es su primera temporada completa está teniendo que lidiar con el pobre motor Honda, que sigue sin mostrar ni rendimiento ni fiabilidad. En cualquier caso, el piloto neozelandés se encuentra muy satisfecho de haber logrado llegar al Gran Circo, aunque su camino a través de las carreras de resistencia no haya sido el más común. “Mi camino a la Fórmula 1 no fue convencional, pero pude demostrar que fue el correcto. El momento fue extremadamente importante en mi caso, siempre lo ha sido a lo largo de mi carrera. No hay ninguna razón por la que otros no puedan hacerlo”.