Vettel abre la puerta de Ferrari a Ricciardo: “No me importaría si volvemos a juntarnos”

El asiento que queda libre para la temporada que viene en Ferrari es, junto al de Mercedes, el más apetecible de toda la parrilla de la Fórmula 1. De hecho hay quien piensa incluso que será Valtteri Bottas el que pase de los alemanes a los italianos. Rumores, en todo caso. Como también lo son lo son los que giran alrededor de Daniel Ricciardo, el piloto más deseado de todos los que acaban contrato este año. ¿Y si es el australiano el que acaba vestido de rojo? Se repetiría una dupla de pilotos con Sebastian Vettel que ya vimos en 2014 en Red Bull. Entonces fue Ricciardo el que mejor rindió, algo que no asusta al cuatro veces campeón del mundo, que da su beneplácito al fichaje.

“Solo compartimos un año juntos, lo conocí antes y tuvimos un año juntos que no fue genial para mí, pero fue grandioso para él. Creo que nos llevamos bien, así que no me molestaría si volvemos a juntarnos en el futuro, pero no sé cuál es su plan”, ha dicho un Sebastian Vettel que además aconseja a Ricciardo que se tome las cosas con calma a la hora de decidir su nuevo destino. “Creo que tiene un par de opciones y no creo que deba apresurarse. Estoy seguro de que encontrará un lugar, pero no sé qué hará ni qué quiere. No sé cuánto está pidiendo pero estoy seguro de que encontrará un asiento”.

La posible llegada de Ricciardo a Ferrari le serviría a Vettel para demostrar que aquel año 2014 fue solamente un mal recuerdo. Recién llegado a Red Bull, el australiano se impuso tanto en las jornadas de clasificación del sábado como en las carreras del domingo a su compañero. De hecho, Daniel fue el único piloto en ganar carreras -tres concretamente- de entre todos los que no pilotaban un Mercedes. Vettel, por su parte, apenas pisó el podio en unas cuantas ocasiones.