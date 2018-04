Ecclestone vuelve a la carga: “Los coches actuales son demasiado seguros”

No le ha sentado muy bien a Bernie Ecclestone tener que abandonar la Fórmula 1 por la puerta de atrás. Cuando le vendió su ‘juguete’ a la gente de Liberty Media, acordó un periodo de transición en el que él todavía tendría cierto poder. Pero no, finalmente ‘Mr. E’ tuvo que salir obligado del negocio que él mismo había llevado hasta tal altura. Desde eso, el bueno de Bernie no ha parado de criticar la Fórmula 1 a la que ha podido, y en esta ocasión no iba a ser diferente. ¿El motivo? La seguridad de los monoplazas, que según él es excesiva.

“Los coches actuales son demasiados seguros. La seguridad es muy buena, no me malinterpreten. Pero este Halo… Lo único que queda es que este Halo haga que la Fórmula 1 sea menos peligrosa hoy en día, y por lo tanto menos fascinante y atractiva para una serie de personas. Por ejemplo, los que van al circo para ver a los muchachos caerse de su cable… cuando un acróbata camina sobre una cuerda a un metro del suelo, nadie le presta atención”, afirma Ecclestone con un argumento un poco endeble.

Ecclestone apoya su teoría además en las declaraciones de algunos pilotos como Vettel o Hamilton, que siempre han dicho que el riesgo es parte del atractivo de las carreras de coches. “He hablado con ellos y no creo que el concepto de riesgo sea extraño para ellos, ya que Sebastian tiene hijos. Ambos dijeron que siempre se han sentido atraídos por un elemento de riesgo en las carreras: que el piloto es capaz de más que una persona común”, finaliza Ecclestone.

¿Tiene algo de razón Ecclestone? En parte sí, porque no es mentira que el riesgo sea uno de los atractivos de la Fórmula 1. Pero tampoco hay que olvidar que el riesgo cero no existe, por mucho Halo que se haya puesto este año. Sí, es más feo que un frigorífico por detrás, pero si algún día este dispositivo salva una vida, nadie se quejará de él.