Vettel entierra el hacha de guerra con Hamilton: “No tenemos ningún problema”

El incidente de Bakú supuso un antes y un después en la relación entre Sebastian Vettel y Lewis Hamilton. El cruce de cables del de Ferrari, que impactó a propósito con el Mercedes de su rival, hizo que ambos se enemistaran durante un tiempo. Finalmente Sebastian pidió disculpas y todo volvió a su cauce. ¿De forma real? Según el propio Vettel, sí. La mejor prueba de ello es que el piloto no se tomó en serio la frase de Hamilton tras robarle la ‘pole’ en Australia pese a lo ofensivo de la misma. “Esperé al final para borrarte la sonrisa de la cara”, dijo Lewis.

El caso es que, a día de hoy, la relación entre Vettel y Hamilton está plagada de respeto, tal y como ha confirmado el teutón en Sky Sports. “No tenemos ningún problema. Dijo que estaba bromeando y yo le creo. Somos lo suficientemente mayores, no creo que necesitemos llegar a ese nivel. Está bien siempre que bromeemos entre nosotros, incluso siendo personas muy diferentes, compartimos una pasión común y eso nos vuelve a igualar. Nos encantan las carreras y tratamos de dar los mejor de nosotros, una vez que estamos en el coche y veces a todos los demás”.

De lo que no habla tan animado Vettel es del Ferrari SF71H de esta temporada, del que considera que se encuentra en un nivel inferior que su predecesor. De hecho, hace un año el Ferrari era visto como una verdadera alternativa al Mercedes, algo que no sucede en un 2018 en el que los de la estrella parecen dominar con más virulencia. “Estamos un poco peor. El año pasado teníamos más ritmo a estas alturas. Su rendimiento es mejor de lo que parece”. No obstante, el piloto alemán confía en que el calor reinante en Bahrein ayude a su monoplaza, tal y como sucedió en un 2017 en el que se llevó la victoria del trazado árabe.