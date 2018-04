Hamilton, molesto con Mercedes: “Desearía que la estrategia estuviese más en mis manos”

No le sentó nada bien a Lewis Hamilton perder un Gran Premio de Australia que tenía más que ganado. El error estratégico de Mercedes, cuyos cálculos fallaron cuando salió el VSC, hizo que Sebastian Vettel rebasase al actual campeón del mundo. ¿Ha olvidado ya Hamilton eso? No, hasta el punto de reclamar a su equipo más protagonismo en la toma de decisiones estratégicas durante la carrera. “Es un esfuerzo de equipo, pero cuando se depende de tantos ordenadores, tantos datos, tanta tecnología para idear la estrategia, desearía que tuviese que ver más con el instinto personal. No sé si ese es lo correcto, pero desearía que estuviera más en mis manos”.

A lo que no encuentra pega alguna Hamilton, con razón, es a su desempeño al volante del Mercedes W09, por lo que tratará de hacer exactamente lo mismo el fin de semana que viene en Bahrein. “Siento que estaba pilotando tan bien como siempre. Realmente estoy muy feliz con la forma en que estaba pilotando. De todos modos, llevaré eso a la próxima carrera, lo aplicaré exactamente igual a la que tuve este fin de semana y trataré de crecer, intentaré crecer dentro de mí”.

Además de todo esto, Hamilton insta a quien corresponda a tratar de hacer del circuito de Albert Park uno en el que sea más sencillo adelantar. A pesar de tener mucho más ritmo que el Ferrari de Vettel y de haber habilitado una tercera zona de DRS, el británico fue incapaz de retomar su liderato. “Estoy seguro de que podrían hacer ajustes para permitirnos adelantar más en Australia. Otro DRS, pero es la segunda pista más difícil de todas para adelantar. No pude ni con todas mis fuerzas, todas mis habilidades, todas mis herramientas… simplemente no podía acercarme lo suficiente”, finaliza Hamilton.