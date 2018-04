Eric Boullier: “El McLaren tiene mucho potencial y rendimiento por desbloquear”

¿Ha mejorado McLaren con la llegada del motor Renault? Sí, es obvio. Pero, ¿están donde quieren estar? Para nada. Mientras Red Bull estuvo merodeando por las posiciones de privilegio, el MCL33 de Fernando Alonso acabó en quinto lugar, favorecido en gran parte por el devenir de los acontecimientos. ¿Toca entonces ver el vaso medio lleno o medio vacío? Según Eric Boullier, director de equipo de los de Woking, medio lleno. ¿Por qué? Porque el equipo se ha encontrado con diversos problemas a solucionar, y una vez que lo hagan se podrá ver el verdadero potencial del monoplaza.

“Tenemos mucho potencial y rendimiento para desbloquear. Alonso sabe lo que viene, lo que tenemos. No podemos usarlo todavía, pero se desbloqueará en las carreras futuras. Ya nos han llegado muchas cosas, pero no las pudimos llevar a Australia. Hemos ido demasiado al límite. Subestimamos la integración del Renault y la energía que teníamos que gastar en esto, no estábamos preparados en Barcelona y ahora tenemos que seguir trabajando. Dentro de unas pocas carreras demostraremos que somos el cuarto equipo, simplemente hemos tenido que retrasar la puesta en marcha de algunas mejoras y ese es el problema que tenemos”, ha dicho Eric Boullier.

Lo que sí empiezan a tener claro en McLaren es que su fuerte será los domingos durante la carrera, ya que en la sesión de clasificación las diferencias de Renault con Mercedes se van hasta los 55 CV. “Se puede ver también que hay una diferencia entre el ritmo de clasificación y el de carrera, nuestro ritmo de carrera es más competitivo que el de clasificación”, finaliza un Boullier que con estas declaraciones da esperanza a la afición española.