Carlos Sainz: “Soy un caso especial, no hay muchos pilotos que estén cedidos”

Carlos Sainz es un valor establecido dentro de la Fórmula 1. De eso ya nadie duda. Es más, puede ser considerado como un caso especial dentro de los 20 elegidos que pilotan en el Gran Circo. ¿Por qué? Porque es el único que está cedido en otro equipo como tal, una práctica nada habitual en el deporte del motor. “No he oído hablar de muchos pilotos que estén cedidos, es más un término del fútbol. Es una situación un poco extraña, soy un caso especial en este momento. Es por eso que no puedo dejar que se me suba a la cabeza. Tengo que hacer lo mismo que estaba haciendo en Toro Rosso, hacer una buena actuación cada vez que salgo a pista, y luego las cosas ocurren solas, como pasó en Toro Rosso. ¿Quién me habría dicho cuando estaba en Toro Rosso que este año estaría en Renault? Nadie. Es una situación muy especial”, ha afirmado Sainz en Motorsport.

Estas declaraciones de Sainz van en la línea de lo que el piloto expresó en su reciente visita a El Hormiguero, donde afirmó que su objetivo no es otro que el de dar lo mejor de sí mismo en cada carrera. “Estoy tratando de impresionarme a mí mismo. Con esto quiero decir que estoy deseando tener una temporada completa con un equipo. Voy a mantenerlo abierto, seguir actuando igual que lo he estado haciendo. Las cosas se resolverán por sí mismas, normalmente si te desempeñas bien, vienen cosas buenas”.

El primer reto para seguir demostrando lo que vale lo tiene en Bahrein, donde Sainz tratará de volver a puntuar con su Renault. “El comienzo para el equipo ha sido bueno, pudimos meter a ambos monoplazas en los puntos. Ha sido algo muy positivo poder sumar los primeros puntos nada más empezar. El coche iba fenomenal, pero aún creo que se puede explorar su configuración y sacarle algo más de rendimiento. El ritmo está ahí, por eso tengo ganas de ir a Bahrein y comprobar ya cómo vamos ahí”.