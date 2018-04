Lewis Hamilton y la clave de su éxito: “Tengo el hambre que tenía cuando era niño, y el resto no”

Dicen que la mentalidad es el aspecto más importante de un deportista de élite. Mantenerse motivado a pesar de las circunstancias hace que cada uno desarrolle el máximo de sus virtudes en cualquiera cosa. Así lo piensa Lewis Hamilton, que se ve a él mismo como el mejor piloto del mundo precisamente por mantener el mismo hambre de triunfo que tenía cuando era un niño, algo de lo que, según él, carecen el resto de colegas de la parrilla.

“¿Por qué pienso que soy el mejor? No va a ser así para siempre, una semana puede ser que seas el mejor, pero eso puede cambiar muy rápido, así que se trata de querer ir más allá de tus límites. He tenido que ser así desde que era un niño, tuve que ir lejos para ser mejor que el chico que lo tenía todo de forma fácil. Todavía llevo conmigo el hambre que tenía cuando era un niño y creo que la gente contra la que compito no lo tiene”, ha afirmado Hamilton.

Otro de los puntos clave que ve Hamilton de sí mismo es el amor que tiene por las carreras. Desde que era pequeño éstas han sido su vida y, al menos de momento, sigue siendo así. “Compito porque siempre me ha encantado correr y todavía es así, tengo una vida y tengo que vivirla al máximo. Para mí sentarme y ver a otros pilotos correr y decir que son mejores que yo no me sienta demasiado bien, no hay nada más allá de mi carrera que alimente mi espíritu competitivo. En mi mente no tengo cuatro campeonatos, existe sólo uno y es el actual, por éste necesito competir”, finalizaba el actual piloto de Mercedes en declaraciones hechas a The Howie Games.