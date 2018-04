Guerra abierta entre McLaren y Haas: “No fabrican un coche, se compran un Ferrari”

El buen rendimiento de Haas durante el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 ha levantado ampollas en el resto de equipos de la zona media de la parrilla, entre los que se encuentra McLaren. De hecho, la escudería de Fernando Alonso ha comenzado su particular guerra contra los americanos al entender que este buen desempeño se debe única y exclusivamente a que estos no fabrican su monoplaza, sino que compran un Ferrari del año anterior.

“No podemos hablar de sorpresa. Dado el nivel de Ferrari el año pasado, no es de extrañar que tengan un buen monoplaza. Bajo el chasis del coche de Haas, hay un Ferrari al 100%. No fabrican un coche, compran uno, y si lo compras de Maranello, no puede ser malo”, ha asegurado Eric Boullier.

Puede que la forma de construir su monoplaza no sea la más convencional, pero desde luego que es efectiva. Y es que Haas ha logrado en muy poco tiempo consolidarse como un equipo fuerte dentro de la parrilla, aunque para ello tenga que usar el motor, la caja de cambios y las suspensiones de Ferrari. Es eso precisamente lo que molesta, su éxito. No tiene que ser fácil fabricar tu propio monoplaza y ver cómo el vecino te gana con uno de la temporada anterior.

La reacción desde Haas a estas críticas vertidas por McLaren no se ha hecho esperar, afirmando Guenther Steiner, que todo lo que llega desde Woking es falso. “Hablan sin inteligencia y sin conocimiento. Los invitó a presentar una queja si tienen algún problema. Ven fantasmas. Si tienes que justificar tu incompetencia, atacar es la mejor defensa. Si alguien tiene el doble de dinero y está detrás de nosotros, el que sea el dueño del equipo debería preguntarse: ‘¿Qué hacemos aquí?’. Estamos en una competición. Quizás el año que viene seamos los últimos. Cuando hablas, necesitas tener un argumento que puedas respaldar, no solo suposiciones”. Esto no ha hecho nada más que empezar…