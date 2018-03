Raikkonen incendia Ferrari: “¿Vettel no ha parado? No me jodas de esta manera”

Ferrari empezó la temporada de manera magistral, con sus dos pilotos en el podio. Sebastian Vettel ganó y Kimi Raikkonen terminó tercero. Es su mejor inicio en el Mundial de Fórmula 1 desde 2004. Pero no todo es tan bonito como parece por fuera. El piloto finlandés terminó muy mosqueado el GP de Australia, tal y como desvela una conversación por radio mantenida con su ingeniero Carlos Santi.

Kimi es un piloto muy frío y es difícil apreciar si su gesto es de enfado o de felicidad. Por eso nadie sospechó nada cuando subió al tercer cajón del podio. Pero ahora Liberty Media ha publicado las radios más destacadas de la carrera, entre la que se encuentra la del finlandés. Salía por delante de su compañero de equipo y durante gran parte de la carrera la estrategia le funcionó.

Iba detrás de Hamilton, pero quería más, quería la primera posición. Decidió parar el primero para intentar arrebatar esa posición al británico, que optó por entrar en boxes en la siguiente vuelta para evitar perder la cabeza de carrera. La estrategia no le funcionó a Raikkonen y cuatro vueltas después Santi le pide que aumente su ritmo porque Vettel estaba rodando tres décimas más rápido que él.

Al escuchar las palabras de su ingeniero, el finés preguntó si el alemán había hecho ya su parada para hacer el correspondiente cambio de gomas. Tras recibir una respuesta negativa, Raikkonen estalló y provocó un incendio en la Scudería al considerar que, una vez más, habían favorecido al tetracampeón del mundo de Fórmula 1.

– Carlos Santi: “Es necesario que subas un poco la velocidad, Kimi. Seb está rodando en 1:28.5, mientras que tú vas en 1:28.7”.

– Raikkonen: “¿Pero él ha parado o no?”.

– Carlos Santi: “No”.

– Raikkonen: “Me habéis dicho hace poco que estamos en una situación tranquila, ¡no me jodáis de esta manera!”.

El año no ha hecho más que empezar y en Ferrari ya tienen que sofocar el primer incendio. Veremos cómo lo gestionan de aquí al final de la campaña para que este tipo de conversaciones no se vuelvan a producir, ya que Raikkonen no está nada contento con la estrategia seguida en el primer gran premio de la temporada.