Jacques Villeneuve: “Alonso quiere la Triple Corona para ser el mejor de la historia”

Jacques Villeneuve es uno de esos tipos a los que siempre gusta escuchar cuando se habla de carreras. Sin pelos en la lengua, el campeón de 1997 tiene una gran capacidad de análisis que ha quedado una vez más refrendada en unas declaraciones recogidas por As en las que habla de todo un poco, Alonso incluido. ¿Por qué tiene ese deseo el español de completar la Triple Corona? Para Villeneuve está claro, y es que Fernando quiere ser considerado el mejor de la historia, algo que no ha sido capaz de lograr por la vía de la Fórmula 1 superando los números de Michael Schumacher.

“Alonso quiere la Triple Corona por una razón: él quería ser más importante en el deporte que Michael Schumacher, después de ganarle pensó que podía lograrlo, y es algo que pudo conseguir con Ferrari, pero no funcionó. Ahora quiere la Triple Corona que Michael no logró para ser el mejor de la historia”, afirma un Villeneuve que además piensa que Alonso y Vettel tienen un punto más que Lewis Hamilton, a pesar de los últimos triunfos del británico. “Sí, Hamilton es muy bueno, pero también es como una estrella de Hollywood, creo que Fernando o Vettel están más concentrados. A Alonso no le gana Rosberg. Ni probablemente a Vettel, están mas centrados”.

La clave para que Alonso vuelva a brillar en Fórmula 1 es que la asociación entre McLaren y Renault comience a funcionar de verdad, algo que Villeneuve no cree que suceda a corto plazo. “Renault tiene que mejorar mucho todavía, pero es cierto que McLaren va a ser diferente de lo que hemos visto estos años. Aunque deben mejorar la fiabilidad. En pretemporada rompían demasiado. Les falta tiempo. Tienen un diseño muy agresivo y eso les hace tener problemas. Está claro después de la pretemporada que no toda la culpa de la mala fiabilidad era de Honda, de ellos era sobre todo la falta de potencia, eso les hacía ir al límite y había problemas que ahora tienen que solucionar”.

¿Y qué opina Jacques Villeneuve sobre Carlos Sainz? El canadiense piensa que nuestro compatriota aún tiene que mejorar un poco, si bien le ve mimbres para ello. “Sainz, es bueno, mejor que Bottas, pero aún le falta algo que seguro va a demostrar cuando el Renault esté a la altura. Confío en él, pero tiene un problema. Su padre acaba de ganar el Dakar, es una leyenda… y con su padre ganando siempre será júnior. Cuando él gane, será de verdad Sainz”.