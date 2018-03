Red Bull quiere prohibir los mapas motor exclusivos para la clasificación

Saben ganar campeonatos del mundo, hacer coches rápidos y patalear como nadie. Hablamos de Red Bull, que últimamente no paran de verle problemas al reglamento de la Fórmula 1, algo que no sucedía entre los años 2010 y 2013 cuando arrasaban de la mano de Sebastian Vettel. En esta ocasión el caballo de batalla son los mapas motor exclusivos para la sesión de clasificación que tienen Mercedes y Ferrari, y del que carece Renault. Según Christian Horner, jefe de equipo de los energéticos, la FIA debería aplicar la norma del parque cerrado -la que no permite, entre otras cosas, cambios de reglajes desde que comienza la clasificación- también a los motores.

“El tiempo de Lewis cambió radicalmente entre la Q2 y la Q3. Tienen un mapa en clasificación que no necesitan usar al inicio de la calificación para no forzar el motor. De la misma manera que hemos cerrado el parque cuando los coches están en la clasificación, tal vez deberíamos hacer lo mismo para los modos de motor, cuando salga del garaje hasta el final de la carrera”,a firma un Horner que profundiza de la siguiente manera en su argumento. “Solo hay que mirar la velocidad punta del sábado, donde todos los motores Renault estaban agrupados con diferentes configuraciones de carga aerodinámica. Ahí es donde tenemos que progresar. Hay algunas partes en desarrollo. Renault no está divulgando todo lo que está haciendo, pero es algo en lo que estamos empujando”.

A pesar de esta desventaja en términos mecánicos, Horner se ha mostrado muy satisfecho con el rendimiento del nuevo Red Bull RB14, sin dejar de recordad el famoso ‘party mode’ de Mercedes que desveló Lewis Hamilton antes del Gran Premio de Australia. “Creo que tenemos un coche rápido, solo que en Melbourne no se pudo ver todo su potencial. En lo positivo, ésta es la primera vez que en la era híbrida los dos coches cruzaron la meta -se refiere en Albert Park-. Tenemos la vuelta rápida en carrera y no fue con ultrablandos, fue con el ritmo natural del coche. Lo negativo para nosotros es el déficit en la calificación. El party mode… nos gustaría ir a las fiestas de Lewis”.