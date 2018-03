Mercedes empieza a temer a Ferrari: “Serán muy rápidos en Bahrein”

La sorprendente victoria de Ferrari en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 ha hecho saltar ciertas alarmas en Mercedes. Y no porque el W09 no sea rápido, que lo es, sino porque han visto que los coches rojos están más cerca de lo que ellos pensaban. Es cierto que todavía los alemanes tienen un plus de rendimiento respecto a sus rivales más cercanos, pero también que su posición de dominio no es la que vivieron entre 2014 y 2016. Además, el calor que se espera para el Gran Premio de Bahrein, próxima carrera del mundial, podría beneficiar las posibilidades de Vettel y Raikkonen.

“Ferrari es realmente rápido en las rectas. Serán rápidos en la próxima carrera. Seguro que va a estar muy apretado. Los Ferrari siempre van bien en los circuitos con calor. A pesar de que es una carrera nocturna, es muy dura para los neumáticos”, ha afirmado Lewis Hamilton tras digerir su derrota en Albert Park.

A pesar de que se ha instalado cierto pesimismo en Mercedes tras perder la primera carrera del año, Hamilton no deja de recalcar que su monoplaza es capaz de ganar en cualquier circuito, además de recordar que tienen que ver la realidad, y esa indica que tan solo están en el segundo puesto, no inmersos en una crisis de la que no vayan a poder salir pronto. “Hay mucho optimismo en el equipo. Todavía conservamos el segundo puesto. Parece que estamos debajo de una nube negra, pero no. Es un resultado positivo. Tenemos un gran coche, somos los campeones del mundo y, con un par de ajustes, podemos ganar la próxima carrera”.