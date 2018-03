¿Os suena de algo? “Honda tiene actualizaciones en camino”

La pretemporada de este año en la Fórmula 1 dejó una duda en el ambiente, ¿se había equivocado McLaren dejando Honda por Renault? Los propulsores japoneses parecían haber recuperado la forma de la mano de Toro Rosso en los test previos al Gran Premio de Australia. Tanto en términos de velocidad como en fiabilidad, ya que los coches de Faenza fueron de los que más kilómetros completaron. Sin embargo, la carrera de las Antípodas fue una bofetada de realidad para la nueva asociación. Y en McLaren, tan contentos.

Lo que no cambia, después de un abandono y con el otro coche en la última posición, es la reacción de Honda ante un desastre. Los japoneses, como sucedía en la época de McLaren, han prometido mejoras inminentes, un cuento que de momento se creen en Toro Rosso pero que los aficionados españoles llevamos demasiado tiempo escuchando. “Piloté con un motor diferente a finales del año pasado. Creo que el Honda es bastante flexible y con un poco de ritmo en carrera también. Todo está yendo en la dirección correcta. No estoy preocupado para nada. Por lo que sé, Honda tiene actualizaciones en camino. No hay preocupación con el funcionamiento en carrera y su rendimiento. No puedo hablar sobre Mercedes o Ferrari y lo que hacen, pero tenemos algunas herramientas para facilitar los adelantamientos”, ha dicho el piloto de Toro Rosso Brendon Hartley en Motorsport.

Lo cierto es que Honda muestra un pequeño avance respecto a lo visto el año pasado. Y es cierto que quizás tengan un nivel de potencia similar al de Renault cuando se trata de poner toda la carne en el asador. Pero también lo es que los problemas de exceso de consumo de carburante y de fiabilidad no les dejan rodar al máximo en carrera, donde los dos Toro Rosso mostraron un ritmo bastante alejado del que lograban el año pasado de la mano de Renault. Después de tres temporadas y pico, Honda debería haber mostrado algo más. Si no lo han hecho ya…