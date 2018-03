El primer paso para mejorar es reconocer los errores que uno comete. Aunque estos no sean responsabilidad total tuya. Pero no, esto no parece ir con Lewis Hamilton. El piloto británico ha culpado a Mercedes de su derrota en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, obviando que él mismo debería haberse sabido el reglamento, que le permitía haber acelerado a fondo en la recta de meta de Albert Park bajo periodo de Virtual Safety Car, lo que le habría situado delante de Vettel tras la parada en boxes de éste. Sí, es cierto que Mercedes no le dijo nada por radio, pero él mismo también podría haber reaccionado.

“Demostramos que tuvimos la carrera en nuestras manos, lo cual nos hace estar muy contentos. Si el equipo me hubiera avisado, podría haber ampliado la diferencia, pero no sabemos si habría sido suficiente. Salimos vivos de aquí y conservamos el motor, que es lo importante. Volveremos”, ha declarado Hamilton.

Además de esto, otra de las debilidades que vio Hamilton en la primera carrera del año fue tener que pelear él solo contra los dos Ferrari, tras el accidente de Bottas durante la clasificación. No obstante, el inglés tenía muy claro que su verdadero rival era Sebastian Vettel, ninguneando a un Kimi Raikkonen que estaba en segunda posición antes de que el Safety Car pusiese la carrera patas arriba. “Los Ferrari siempre iban a jugar una carta o la otra, porque tenían dos. Tenían dos ases, o dos comodines. Si paras en boxes a uno te obligan a parar para evitar el ‘undercut’, pero el otro está libre. Y en mi cabeza quería vigilar a Vettel, que es contra quien yo creía que estaba compitiendo, aunque Kimi pilotó realmente bien durante todo el fin de semana”.

¿Y qué tiene que decir Hamilton sobre su compañero Bottas? Para el inglés, el nefasto fin de semana de su vecino de box no le impedirá completar una buena temporada. “Trabajaremos juntos y Valtteri trabajará muy duro para asegurarse de que está arriba. Creo que luchará por las victorias este año, seguro, no será como este domingo. Lo que pasa es que Australia demuestra que este año será más importante todavía tener a dos coches delante”.