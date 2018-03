El ‘zasca’ de Ferrari a Hamilton: “Nosotros contestamos con hechos”

La lucha por el mundial de Fórmula 1 comienza al rojo vivo. Mercedes contra Ferrari. Hamilton contra Vettel. Y ojo, porque este enfrentamiento parece que se va a extender más allá de la pista propiamente dicha. La mecha la prendió el actual campeón del mundo tras la sesión de clasificación del sábado. La lucha por la ‘pole position’ parecía igualada hasta que en el último intento de la Q3, Hamilton bajó casi un segundo su tiempo. “¿Qué estabas haciendo hasta entonces?”, le preguntó Vettel a su rival en rueda de prensa. “Quería borrarte la sonrisa de la cara”, replicó el británico entre las risas de los asistentes.

Tan solo 24 horas después la sonrisa volvió a la cara del tetracampeón alemán, al que el Safety Car le había permitido imponerse en una carrera en la que su rendimiento no invitaba a pensar en semejante desenlace. Vettel no quiso devolverle la bravuconada a Hamilton en la rueda de prensa post carrera, pese a la insistencia de la prensa. Sin embargo, Maurizio Arrivabene sí que se refirió a las palabras de Lewis en declaraciones a Sky Sports, aunque de una forma mucho más elegante que la del piloto el día anterior. “Debemos permanecer calmados. Solo es la primera carrera, pero hay gente que habla y otros que contestan con hechos. No me voy a poner en medio de una pelea entre pilotos. Simplemente digo que la carrera es el domingo y los puntos se reparten el domingo”, dijo el dirigente italiano.

Sea como fuere, Ferrari hace bien en no gastar energías en este tipo de guerras. Donde tienen que poner todos sus esfuerzos es en mejorar un SF71H que, por mucha victoria que obtuviesen en Australia, se encuentra por detrás del Mercedes W09 en términos de rendimiento. Se vio en la clasificación de Albert Park y en casi toda la carrera. Un golpe de suerte les puso en el liderato pero, o espabilan, o esta derrota quedará como una mera anécdota en el camino al quinto título consecutivo de Mercedes.