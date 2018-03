El Safety Car decidió la victoria del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, pero no fue lo único. También fue, junto con los abandonos y el gran ritmo mostrado, lo que posibilitó el quinto puesto final de Fernando Alonso. Sin embargo, hubo un momento en el que pareció que Verstappen le había ganado la batalla al español en su lucha por ese quinto lugar.

Con Fernando saliendo de boxes con la carrera neutralizada, Max le adelantó a final de recta saltándose por escasos metros la línea que delimitaba la posibilidad de ganar posiciones. En ese momento, Red Bull habló con su piloto y le ordenó dejar pasar a Alonso. Verstappen ralentizó mucho la marcha y comenzó a hacer señales con la mano al de McLaren para que le adelantase, pero éste no se fió de su colega y esperó la orden de dirección de carrera para hacerlo.

¿Por qué actuó así Fernando Alonso? Ya sabéis aquello de que si quieres un amigo en la Fórmula 1, mejor que te compres un perro. Y perro viejo es ya Alonso, que temió que las indicaciones de Verstappen no fuesen más que un intento del holandés por quitárselo de encima provocando una sanción. “Vi a Max haciéndome señales con la mano y pensé que podría ser un truco, mejor no le voy a pasar, así que le pedí confirmación al equipo antes de adelantarle. Max es un hombre agresivo en los adelantamientos, y sobre estos pequeños trucos, prefiero confirmarlos”, afirmó Alonso.

Al final se demostró que Verstappen actuaba de buena fe, sabedor ya de que su adelantamiento a Alonso bajo el periodo de Safety Car no había sido legal. Una vez que dirección de carrera dio su visto bueno, Fernando recuperó una quinta plaza que era suya, pasando después a ejercer una férrea defensa de la misma ante los ataques de un desbocado Verstappen, que posteriormente se escudó en la dificultad para adelantar que existe con los monoplazas de hoy en día para justificar su derrota ante nuestro bicampeón. Y no, Max, a nosotros no nos dieron ganas de apagar la televisión.