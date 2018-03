Sebastian Vettel reconoce que su victoria en Australia fue cuestión de suerte

El Gran Premio de Australia de Fórmula 1 dejó claro que Mercedes ha comenzado el año en mejor forma que el resto de equipos. Sin embargo, la victoria en Albert Park fue a parar a manos de Sebastian Vettel y Ferrari, que aprovecharon el periodo de Virtual Safety car provocado por el abandono de Romain Grosjean para hacer su parada en boxes y rebasar a Hamilton. ¿Suerte? Sí, tal y como reconoció el cuatro veces campeón el mundo al acabar la carrera.

“Ha sido una buena carrera. Hemos tenido mucha suerte con el coche de seguridad, la he disfrutado mucho. Estaba pasando momentos malos con los neumáticos, rezaba porque saliera el coche de seguridad… En la curva 4 se paró un coche, después otro en la 2. Estaba lleno de adrenalina, nos metimos a talleres, salimos adelante, he conseguido mantener la presión y las últimas cinco vueltas he disfrutado”, ha declarado Vettel tras añadir otro triunfo a su palmarés.

Este triunfo no debe esconder, no obstante, que el rendimiento de Vettel este fin de semana en Australia ha sido mejorable, especialmente el sábado, donde fue superado por Kimi Raikkonen en la sesión de clasificación. Posteriormente el germano mostró más ritmo que su compañero de equipo en carrera, especialmente cuando se puso en cabeza, pero no estar delante de él en los primeros compases de la prueba le impidió presionar a Hamilton como es debido.

A pesar de comenzar el año con el máximo número de puntos posible, Vettel no esconde la realidad que rodea a Ferrari, que no es otra que la superioridad de Mercedes. El teutón afirma que su equipo debe mejorar si quieren pelear por el título mundial. “Aún no estamos donde queremos estar con el coche, me siento como debo sentirme, pero este es un buen comienzo y nos da confianza para las siguientes semanas”.