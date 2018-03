Verstappen, sobre su duelo con Alonso: “Como espectador habría apagado la televisión”

Max Verstappen terminó muy enfadado el GP de Australia, donde salía cuarto y acabó sexto por detrás de un Fernando Alonso que se defendió con uñas y dientes durante 27 vueltas. El piloto de Red Bull ha arremetido contra la organización por lo difícil que es adelantar en la F1 de hoy en día. Expresó su frustración y asegura que “como espectador habría apagado la televisión”.

“Sucedió como en Mónaco. Incluso si eres un segundo o un segundo y medio más rápido, sigues sin poder adelantar. Fue una carrera muy aburrida. Das lo mejor de ti para intentar algo, incluso me encontraba en zona de DRS todo el rato, pero no había nada que pudiese hacer. Y hasta que algo cambie, seguirá siendo así. Como espectador habría apagado la televisión“, explicó el holandés en relación al enfrentamiento que tuvo en la pista junto al español en Melbourne.

Según cuenta Verstappen esto es debido a la nueva normativa implantada en la F1, no depende del circuito, en este caso Albert Park. En su opinión no beneficia al espectáculo, sino todo lo contrario, hace que no sea nada vistoso. “Creo que deberían hacer algo con los coches, porque en el pasado, adelantar no era un problema en Albert Park”.

A pesar de rodar más rápido no pudo superar a uno de los mejores pilotos de la parrilla. Alonso aguantó el tipo y desquició al holandés, que no pudo adelantarle. Estas declaraciones muestran su resignación al no terminar delante del McLaren, que demostró que ha vuelto y está listo para dar guerra tres años después de la llegada del asturiano a sus filas. El motor Renault dejó muy buenas sensaciones en la primera carrera del año y Fernando terminó diciendo: “Podemos luchar, podemos luchar”.