Lewis Hamilton: “Nunca he completado una vuelta perfecta”

Lewis Hamilton se ha destapado como el mejor clasificador de la historia de la Fórmula 1. Así lo acreditan unos números que reflejan, hasta el momento, 72 ‘pole positions’. Y las que quedan, viendo la forma en la que ha empezado Mercedes el año. Sin embargo, el británico asegura que jamás ha sido capaz de completar una vuelta perfecta a un circuito de carreras. Ni siquiera el pasado sábado en Melbourne, cuando logró mejorar alrededor de un segundo completo con su último intento.

“Nunca he completado una vuelta perfecta, nunca. ¿La vuelta perfecta? No, y eso es lo especial de este deporte: las cosas nunca te salen perfectas. Quizás te acercas, pero imagina si, de entre unas 30.000 vueltas, hiciera 1.000 o 10.000 vueltas perfectas. Eso sería realmente aburrido. Si hicieras las cosas perfectas todo el tiempo, perderías motivación porque es fácil. Siempre tienes que pasar a algo más difícil. No hay nada mejor que la Fórmula 1, así que si lo perfeccionara, apestaría”, afirma Hamilton en declaraciones a Sky Sports.

El piloto británico sigue ahondando en su argumento afirmando que siempre ve posibles defectos a sus actuaciones cuando estudia la telemetría. “No hay una curva que no puedas hacer mejor. Miras los datos y dices ‘si hubiera frenado un poco más tarde, hubiese estado por delante’. Me esfuerzo por conseguir la vuelta perfecta y es genial cuando te acercas, pero entonces te frustras cuando te das cuenta de que lo podías haber hecho mejor”. Además, Hamilton también piensa que la evolución propia del monoplaza hace que los pilotos tengan que ir adaptándose a lo que tienen entre manos, al igual que con las condiciones externas que influyen en el pilotaje. “Lo genial es que el monoplaza está siempre evolucionando. Añadimos un par de segundos en desarrollo durante el año, hay diferentes condiciones meteorológicas, diferentes emociones, diferentes fines de semana, buenos días, malos días… Todas estas cosas van ocurriendo, así que nunca das una vuelta perfecta”.