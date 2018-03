Red Bull presiona a Renault: “Hay un problema con el motor, nuestro chasis está por delante del resto”

Los test de pretemporada celebrados en el circuito de Montmeló dejaron claras dos cosas. Una, que Mercedes tiene el coche más rápido. Y dos, que si tuviesen el mismo motor que los alemanes, ese honor correspondería a Red Bull. El RB14 tiene el mejor chasis de la parrilla, algo que ahora corrobora el asesor deportivo del equipo Helmut Marko, que habla de datos obtenidos por la escudería para afirmar tal cosa. “Sabemos que nuestro chasis está absolutamente por delante del resto en los datos del GPS”, afirma el dirigente.

Esta lapidaria sentencia hace que toda la responsabilidad sobre el buen rendimiento de Red Bull pase a Renault, de quienes Marko asegura que no están al nivel de Mercedes. “Hay un problema con el motor. Es difícil incluso comenzar a lograr el excelente rendimiento que ha conseguido entregar el de Mercedes”. Blanco y en botella. Si Red Bull no gana, no es culpa de Red Bull.

También ha opinado sobre este tema Christian Horner, jefe de equipo de los austriacos y más comedido habitualmente en sus opiniones que Marko. “Es difícil sacar demasiadas conclusiones, pero el coche se veía bien equilibrado en Barcelona. Hay un verdadero optimismo sobre este coche, responde bien. Los pilotos hacen buenos comentarios y es un gran punto de partida a medida que avanzamos en la temporada. Sabemos dónde están nuestras deficiencias respecto a nuestros oponentes, solo tenemos que compensar en otras áreas. Habrá algunos circuitos donde seremos más fuertes que otros, pero las primeras tres o cuatro carreras son muy sensibles a la potencia y van a ser muy difíciles para nosotros, así que dependemos de que nuestros colegas de Viry tengan algo. Quizá hasta que no regresemos a Europa y tengamos la segunda versión la brecha no disminuya”.