Nico Rosberg: “Fernando Alonso no tiene esperanzas de ganar en F1”

La ausencia de victorias de Fernando Alonso desde hace un lustro sigue dando que hablar entre sus colegas retirados. Primero fue Felipe Massa, y ahora es Nico Rosberg el que habla del tema. Según el campeón de 2016, el piloto español solamente se mete en proyectos como el de las 500 millas de Indianápolis o el del mundial de resistencia porque no tiene posibilidad alguna de vencer en la Fórmula 1. Ni tampoco esperanza, que es lo peor. “Está haciendo carreras como las 500 Millas de Indianápolis y Le Mans porque no tiene esperanzas en la F1. Tiene que mirar otras cosas para satisfacer su deseo de ganar porque ganar el mundial de Fórmula 1 no es una opción para él. Así que su próximo gran desafío es ser el más piloto más versátil del mundo”, afirma Rosberg.

Ganar el mundial no, está claro, pero ¿otorga Rosberg alguna posibilidad a Alonso de ganar alguna carrera este año con el nuevo McLaren MCL33? Tampoco. El alemán, como mucho, ve a nuestro compatriota logrando algún podio esporádico. “¿Fernando Alonso ganará un gran premio en 2018? No. ¿Subirá al podio? Un tercer lugar, ¿por qué no?”.

También ha querido hablar Rosberg en declaraciones a medios ingleses acerca de la fallida aventura de McLaren con Honda. Según el alemán, hubiese sido una historia perfecta para contar un regreso triunfal de una asociación que en el pasado copó muchos titulares positivos de prensa. Sin embargo, la falta de previsión y flexibilidad de los japoneses llevó el proyecto al fracaso. No obstante, Rosberg espera que Honda levante cabeza de la mano de Toro Rosso, un equipo con muchas menos aspiraciones que McLaren. “Como aficionado, había sido increíble ver a McLaren Honda ganando de nuevo, pero ha sido uno de los desastres de los últimos años. ¿Por qué fallaron?. Honda subestimó el reto y no tuvo la habilidad o la infraestructura necesarias. Espero que progresen con Toro Rosso”, finaliza Rosberg.