Hamilton ve en la motivación de Mercedes su mayor fortaleza

Un podría pensar que después de cuatro años arrasando a la competencia, la motivación del equipo Mercedes podría haber descendido. Sería una reacción humana de lo más lógica. Pero no. En el cuartel general alemán todos trabajan como si buscasen su primer éxito, siendo precisamente ésta la principal razón de que, una vez más, sean vistos como la referencia de la Fórmula 1. Y si hubiese alguna duda de ello, ahí está Lewis Hamilton para disiparla. Según el piloto inglés, nadie en Mercedes se ha acostumbrado a ganar, trabajando todos más que nunca para seguir en la cresta de la ola.

“Personalmente creo que nunca te acostumbras a las victorias, si lo haces entonces estás siendo complaciente y esa no es nuestra filosofía, no trabajamos para eso. Deberían ver la energía que hay en el equipo, lo duro que están trabajando todos para seguir ganando. La verdad es que podría ser algo así como, ‘hola, hemos ganado ya cuatro títulos, así que voy a terminar de trabajar media hora antes y me voy a casa porque vamos a ganar de todas formas’, pero no, esa no es la mentalidad. Los mecánicos, los ingenieros, se quedan hasta medianoche en la fábrica, me contaron que después de los test estaba el parking de la fábrica lleno, todos estaban allí y todos emocionados. Eso es inspirador para mi, hace que me levante cada día con la obligación de estar listo para la carrera”, ha afirmado Hamilton.

El resultado de este duro trabajo ha sido el nuevo Mercedes W09, un monoplaza que llega con el objetivo de mejorar las pocas carencias que ya mostraba su antecesor durante las últimas carreras del año pasado. Nació mal, sí, pero la evolución que vimos durante la temporada solamente anticipaba un coche de 2018 muy fuerte.