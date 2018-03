Ross Brawn: “Si Alonso no gana en cinco años, algo va mal en la Fórmula 1”

Fue uno de los máximos responsables de tres de los equipos más exitosos de la Fórmula 1 -Benetton, Ferrari y Brawn GP-, y dejó muy bien encarado a un cuarto para dominar la competición -Mercedes-. Ahora, es la cabeza pensante de la parte técnica del Gran Circo, trabajando para Liberty Media. Hablamos de Ross Brawn, uno de los mayores conocedores de la categoría, y que emplea su tiempo ahora en tratar de mejorarla.

El gran problema que le ve Ross Brawn a la Fórmula 1 es que, cada vez más, la diferencia de los presupuestos entre los equipos lastra a aquellos que no pertenezcan a la élite más selecta. Y eso, según él, no puede ser. De hecho, el argumento que utiliza Brawn toca directamente a nuestro Fernando Alonso, de que considera inadmisible que no haya ganado una sola carrera durante el último lustro con el talento que atesora. “Las diferencias entre escuderías no tendrían que ser tan grandes. Si hay tanta distancia que un talento como Alonso no haya sido capaz de ganar un Gran Premio en cinco años por el hecho de no estar en el monoplaza adecuado, entonces algo va mal. La diferencia debería ser muy pequeña para permitirle ganar, pero ahora mismo estamos muy alejados de eso. Los tres primeros equipos (Mercedes, Ferrari y Red Bull) completaron todos los podios en 2017, excepto uno, y ese es un aspecto que no podemos tolerar. Está claro que es por la diferencia de presupuesto, la cual es demasiado grande”, afirma Brawn.

Centrándose en Alonso, Ross Brawn también defiende al asturiano en su decisión de participar en el campeonato del mundo de resistencia, algo que le recuerda a tiempos pretéritos y que, sobre todo, es posible debido a que el asturiano no está en la pomada por el campeonato de la Fórmula 1. “Que Fernando participe en otras categorías es algo bueno para este deporte, ya que trae de vuelta los viejos tiempos. Él no está compitiendo por el título, así que no afecta a su situación actual. Esto le gusta, y se le ve feliz, un hecho positivo para McLaren, pero entonces tenemos que preguntarnos por qué decide irse a competir a otros campeonatos. Si realmente tuviera un coche competitivo, todo esto sería diferente. Se centraría completamente en la Fórmula 1, pero lo que está buscando ahora es un terreno en el que volver a ganar”.