Alonso: “En Australia estaremos en nuestro nivel más bajo, pero somos los que más progresaremos”

¿Qué esperar de McLaren Renault en 2018? Es la pregunta del millón. El objetivo de ofrecer un rendimiento como el de Red Bull parece descartado, al menos de momento, pero ni mucho menos el poder alcanzarlo durante el devenir de las carreras. Así ha opinado Fernando Alonso un día antes de subirse al MCL33 por primera vez en una sesión oficial, considerando el GP de Australia como el peor para su equipo. “En Australia estaremos en nuestro nivel más bajo del año, somos el equipo que más y mejor va a progresar. Entiendo que no estamos al nivel de Mercedes ahora o del nivel de Red Bull o Ferrari, o eso es lo que pensamos después de las pruebas de invierno, así que aún no estamos en ese grupo líder. Pero deberíamos estar allí en un par de carreras o en la segunda parte del campeonato, porque somos McLaren. Por ejemplo, en 2012 con Ferrari tampoco estábamos en ese grupo, y lideramos el campeonato en la última carrera, así que veremos qué sucede este año”.

Sabiendo esto, ¿qué resultado se puede esperar del piloto asturiano en Albert Park? Según él mismo, rondar el ‘Top 5’ podría ser algo realista. “Está claro que queremos estar en la pelea de los equipos importantes, cerca de los cinco primeros. A principio de año descubrir donde estamos y a partir de ahí mejorar, pero si somos octavos o novenos vamos a querer mejorar para estar en las posiciones de podio y si nos llevamos una mala sorpresa y estamos el duodécimo vamos a querer cambiar eso rápidamente para acercarnos al Top 5 , así que pase lo que pase creo que el año va a ir creciendo, iremos mejor a lo largo de la temporada”.

Más allá de lo que pueda hacer su equipo, Alonso tiene claro que los favoritos vuelven a ser los chicos de Mercedes, con Ferrari y Red Bull al acecho. “Los cuatro primeros son un objetivo para nosotros y sabemos que Mercedes está un poco por delante de todos. Está dominando el deporte durante los últimos cuatro años y son los grandes favoritos nuevamente para comenzar la nueva temporada. Pero luego tenemos a Red Bull, tenemos a Ferrari y definitivamente McLaren tiene que ser el próximo equipo en ese orden”.

No se equivocará por mucho Fernando Alonso en sus predicciones después de casi dos décadas como piloto de Fórmula 1, un tiempo en el que el piloto asegura no haber perdido un ápice de motivación: “Son ya 17 temporadas como piloto titular, 18 en F1… pero de alguna manera este año parte de cero. Sí, son ya muchos años, 18 viniendo aquí porque el año que fui probador también vine. Ese fue quizá el peor año, venir aquí para no correr fue demoledor, pero sí, son muchos años ya pero con la misma ilusión y las mismas ganas, de aquí a noviembre pueden pasar muchas cosas, es la primera carrera de 21, pero con muchas posibilidades de mejorar, a ver si empezamos bien el año”.