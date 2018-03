Quizás todo quede en mucho ruido y pocas nueces. O quizás no. El tiempo dirá si las amenazas de Ferrari de cara a abandonar la Fórmula 1 después de 2020 se convierten en realidad. El foco del conflicto lo marcan las intenciones de Liberty Media de crear una categoría más democrática e igualada a partir de entonces, algo con lo que los italianos no comulgan. Pero ojo, porque a los dueños de la F1 les ha salido un nuevo e importante aliado, Jean Todt, actual presidente de la FIA. El francés da toda la libertad que quieran a Ferrari para marcharse, recordándoles que la competición tiene gran parte de culpa en lo que son hoy en día.

“No creo que Ferrari hubiera sido lo que es hoy en día si no hubiera disfrutado de los beneficios de las carreras. Eso es así. Aunque solo hay especulaciones sobre una salida de Ferrari, esa es su decisión. Son libres de irse. Espero que no se vayan, pero siempre puede pasar. Hemos visto a grandes competidores irse y regresar. Pero, de nuevo, es su decisión”, afirma Todt.

Esta opinión de Jean Todt choca especialmente cuando el francés fue el máximo responsable del equipo rojo entre los años 1994 y 2009, tres lustros en los que logró levantar una escudería en ruinas hasta llevarla a su época más brillante de la mano de Michael Schumacher. Sin embargo, las labores del francés son otras ahora, y no va a dejar que los sentimientos se mezclen con el trabajo. “Antes de trabajar con Ferrari, para mí era una marca icónica. Cuando tenía 10 años, soñaba con estar en frente de un Ferrari. Ahora estoy en un puesto diferente y me doy cuenta del efecto de Ferrari en las carreras”, afirma un Todt que insiste en la importancia del mundo de las carreras en el deveninr histórico de la marca del Cavallino. “Todo lo que Ferrari tiene ha venido gracias a un enorme éxito en las carreras. No solo en Fórmula 1, sino también en ‘sports cars’ y GT. Independientemente de la era de la competición, los coches GT de Ferrari han sido atractivos para los clientes. Estamos muy contentos por tenerles como un actor principal en la competición”. Un capítulo más en una novela que esperemos tenga final feliz.