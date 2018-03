El desembarco de Fernando Alonso en el campeonato del mundo de resistencia –WEC– sigue dando que hablar. Afrontar tal cantidad de carreras en una temporada, con la exigencia que ello supone, va a poner a prueba la resistencia del piloto español, especialmente la mental. De hecho, algunos de sus compañeros de parrilla afirman que no aguantarían algo así. El último en hacerlo ha sido Checo Pérez, que considera inviable competir en otras categorías teniendo en cuenta el tiempo que demanda de él la Fórmula 1”.

“El de Alonso es un programa realmente frenético. En este momento con los horarios tan ocupados que tenemos, no solo con las carreras, sino también en el simulador, con otros compromisos fuera de los grandes premios, es imposible de hacer. Tienes que comprometer tu calendario. Creo que a mí no me gustaría hacer dos temporadas a la vez. Las 21 carreras actuales son ya muchas carreras y requiere mucho compromiso. En este momento de mi carrera no lo veo”, afirma el piloto de Force India.

Lo que no descarta Pérez es su participación en otras categorías como la del mundial de resistencia una vez que acabe su aventura en la Fórmula 1, algo que, de momento, parece lejos de suceder. “Sí, definitivamente es algo bastante interesante. Es pura competición y es algo que como piloto me gusta”, afirma el mexicano cuando se le pregunta por el WEC.

De momento, Checo Pérez demasiado tiene entre manos con volver a sacarle el máximo partido a su Force India con la esperanza de que algún equipo grande le vuelva a dar una oportunidad. El mexicano se siente mucho más preparado que en 2013, cuando fichó por McLaren. Entonces su desempeño no fue el adecuado, pero han pasado muchos años desde entonces y está convencido de que tiene lo que hay que tener para luchar por el mundial. ¿Lo verán así en Ferrari o Mercedes, equipos punteros que, de momento, tienen huecos libres?