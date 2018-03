Si hay un baremo más o menos fiable para conocer quiénes son los favoritos en una determinada competición, ese es el de las casas de apuestas. Y ojo, porque éstas confían todavía en las manos de Fernando Alonso. Tal y como informa As, que dice haber consultado cinco casas diferentes, el piloto asturiano es el sexto favorito, reportando su triunfo a quien corresponda entre 19 y 26 euros por euro apostado. No importa que no se suba al podio desde 2014. Todos saben que, a poco que el McLaren Renault funcione, Alonso estará ahí.

No obstante, el gran favorito de todos es, como no podía ser de otra forma, Lewis Hamilton. Las cuotas del británico son muy similares en todas las casas consultadas, superando por poco el euro y medio por cada uno apostado. El único que sigue de cerca al actual campeón del mundo, Sebastian Vettel, si bien Ferrari queda por detrás de Red Bull en lo que a la clasificación de constructores se refiere, donde domina Mercedes.

Otro de los pilotos de los que se espera mucho es Max Verstappen, que se sitúa en las apuestas justo por debajo de Hamilton y Vettel, mientras que la cuarta plaza la pelean Valtteri Bottas y Daniel Ricciardo. Sorprende -o no, tanto, la verdad- la poca confianza que se tiene en Kimi Raikkonen, que a pesar de pilotar para Ferrari no es capaz ni siquiera de superar a Fernando Alonso. Se pagaría mejor un hipotético segundo campeonato de ‘Iceman’ que el tercer entorchado del español.

También sabe bastante bien parado de las apuestas Carlos Sainz, cuyo paso a Renault le ha situado en la primera plana en todos los sentidos. En todas las casas de apuestas consultadas por el popular diario deportivo, el piloto madrileño se sitúa entre el ‘Top 10’, llegando incluso a ser octavo en alguna de ellas. Su compañero Nico Hulkenberg obtiene resultados muy similares, en una clara muestra del paso adelante que espera la afición por parte de Renault. Que así sea.