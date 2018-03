Nico Rosberg y Lewis Hamilton, ¿de nuevo amigos?

La consecución del título mundial de Fórmula 1 supuso el culmen de la carrera de un Nico Rosberg que decidió retirarse por sorpresa después de aquello. Además, durante el camino tuvo que ver como muchas cosas se esfumaban, incluida una relación de amistad con Lewis Hamilton que comenzó durante la infancia. Así es el deporte de élite. El objetivo es ganar, cueste lo que cueste. Sin embargo, una vez pasado el tiempo y con Rosberg haciendo de comentarista en la RTL, puede que el hacha de guerra entre los dos quede enterrado para siempre.

“Sigo teniendo un gran respeto hacia él, cómo compite al máximo nivel. No soy una persona rencorosa y nos llevamos bien de nuevo. Quizá podamos volver a ser casi amigos”, ha afirmado un Nico Rosberg que no es la primera vez que tiende la mano a Hamilton para recuperar la relación que tuvieron hasta 2013.

Los problemas entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg comenzaron en 2014, cuando Mercedes dio un salto cualitativo en sus prestaciones hasta situarse como único coche capaz de ganar carreras. Ahí es donde ambos pilotos entraron en conflicto al perseguir un mismo objetivo. De hecho, llegaron a firmar varios episodios de colisiones durante ese año y los dos siguientes que no hicieron sino aumentar el grado de enemistad entre ellos. El resultado de aquellas temporadas fue de dos títulos mundiales para Hamilton y uno para Rosberg. Sin embargo, durante aquel tiempo la rivalidad entre ambos se enquistó hasta el punto de que hoy en día, más de un año después de la retirada del alemán, nada ha vuelto a ser igual. ¿Lo será algún día? Seguramente el tiempo lo cure todo. Y no será porque Rosberg no lo esté intentando.