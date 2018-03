La afición española se encuentra con la mosca detrás de la oreja con McLaren. Los test de pretemporada han evidenciado una clara mejora del nuevo MCL33 respecto a su predecesor ahora que equipa un motor Renault, pero los problemas de fiabilidad no han dejado de golpear al monoplaza británico. ¿Qué esperar entonces en Australia? Para Eric Boullier no hay duda. El McLaren será tan competitivo como fiable en el trazado de Albert Park gracias al trabajo realizado en la fábrica del equipo británico.

“En los test de invierno no tuvimos la fiabilidad esperada, pero desde entonces hemos resuelto en la fábrica todos los problemas a los que enfrentamos. Hemos trabajado duro para no dejar nada sin explorar en nuestra búsqueda de extraer el mejor ritmo posible para la primera carrera. Eso sí, no esperamos milagros de la noche a la mañana, ni mucho menos, pero lo que sí sabemos es que lo daremos todo. Estoy emocionado y orgulloso de ver cómo el nuevo McLaren Renault MCL33 llega a la pista en Melbourne”, afirma Boullier.

También se ha mostrado muy esperanzado de cara a la primera carrera del mundial de Fórmula 1 de esta temporada Stoffel Vandoorne, compañero de Fernando Alonso. El piloto belga no se atreve a hacer un pronóstico acerca de lo que suceda este año, pero sí que reconoce que llega mucho mejor preparado que en 2017. “Empezar en Melbourne es genial, tengo grandes recuerdos del año pasado, ya que fue mi primer gran premio para el equipo como piloto de carreras. Ahora llego a Australia con confianza, relajado, fresco y ansioso por competir. Aún no sabemos con certeza dónde nos encontramos en comparación con los otros equipos, pero ahora que el invierno ha terminado todos estamos ansiosos por comenzar y realmente emocionados ya que es el comienzo de un nuevo desafío para McLaren”.