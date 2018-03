Carlos Sainz: “Tenemos que comenzar la temporada con una nota brillante”

Se acabaron las pruebas. Este fin de semana comienza el campeonato del mundo de Fórmula 1, y Carlos Sainz se muestra muy motivado ante ello. Para el madrileño será el pistoletazo de salida real a su aventura con Renault, después de las cuatro carreras de fogueo que disputó a finales de 2017. Y ante ello, Sainz asegura sentirse tan motivado como preparado. “Si hay una carrera para la que estás preparado es Australia. Estás pensando y preparándote para ella durante meses, así que conlleva altos niveles de motivación. He entrenado mucho, he pilotado en el Rally de Montecarlo y he disfrutado de los test en Barcelona, pero ahora tenemos que volver a enfocar el cuerpo y la mente para obtener los mejores resultados”.

Gran parte de esta confianza viene de los entrenamientos de pretemporada, en los que Sainz ha descubierto un monoplaza de Renault al que intuye muchas más posibilidades que al del año pasado. De hecho, desde el seno de la escudería francesa confían en poder pelear por el cuarto lugar de la clasificación de constructores. “Me siento bien y esa confianza ha sido impulsada por los test. Obtuvimos una gran cantidad de datos y sabemos que tenemos que comenzar la temporada con una nota brillante y todos nuestros esfuerzos se llevarán a cabo para lograrlo”, ha dicho Sainz.

Entrando más en detalle, Carlos Sainz también ha valorado lo que supone el circuito de Albert Park, una pista semi urbana pero no por ello lenta que enfrenta a todos los pilotos a uno de los mayores desafíos del año. No obstante, el madrileño guarda buenos recuerdos de sus tres visitas anteriores. “Es uno de mis circuitos favoritos, no hay lugar para el error, ya que es bastante implacable en ese sentido. Tengo un récord positivo en Australia ya que terminé noveno dos veces y octavo el año pasado, así que tengo una cierta consistencia”, afirma el piloto.