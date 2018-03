Vettel desafía a lo visto en los test y ve a Ferrari favorito: “Confío en nuestro coche”

Todo el universo de la Fórmula 1 coincide, Mercedes es el gran favorito para este año. Que un equipo se esconda durante los test de pretemporada como han hecho los alemanes no suele ser buena señal. Menos para ellos, claro. Sin embargo, hay quien opina que los de la estrella no lo tendrán tan sencillo. Hablamos de Sebastian Vettel, que muestra una fe ciega en el nuevo Ferrari SFH71 con el que intentará por cuarta vez alzarse con la corona mundial vestido de rojo.

“No puedo esperar a llegar a Australia, porque una vez estemos allí todos pilotaremos en las mismas condiciones, y confío en nuestro coche”, amenaza un Vettel que ya el año pasado dio la sorpresa en Albert Park llevándose el triunfo inaugural de la temporada. No obstante, el teutón sabe que, aunque el nuevo Ferrari tenga una buena base, el trabajo de desarrollo durante la temporada fue clave, algo en lo que Mercedes fue mucho más eficaz en 2017 que los italianos. “Creo que estamos comenzando con una buena base con el SF71H. Ahora tendremos que trabajar en el desarrollo para seguir mejorando y mejorar su potencial. Tengo mucha confianza en nuestro equipo. Sé lo capacitados y comprometidos que están en Maranello”.

Una de las grandes fortalezas que parece tener el nuevo Ferrari de Vettel y Raikkonen es su capacidad para cuidar los neumáticos, algo que no sucede en todas las escuderías. De hecho, no son pocas las que han tenido dificultados para hacer durar el nuevo compuesto hiperblando de Pirelli. Esto ha llevado a que estos equipos presionen al proveedor de neumáticos para que lleve a las primeras carreras gomas más duras, algo que no cree necesario Vettel. “Creo que es normal que después de los primeros días de test cada equipo intente presionar para que el proveedor de neumáticos vaya en la dirección que se adapte mejor a su vehículo. Creemos que Pirelli ha hecho un buen trabajo con la selección de compuestos”. Blanco y en botella. El Ferrari va bien, pero ¿tanto como para derrocar a Hamilton y compañía?