Renault garantiza igualdad de trato para McLaren y Red Bull

Cuando un suministrador de motores tiene también a su equipo oficial compitiendo, siempre surge la misma duda. ¿Existirá una igualdad de trato entre todas estas escuderías? Hay quien dice, no sin razón, que las especificaciones que reciben los equipos cliente de Mercedes no son las mismas que las que usan las flechas de plata. Pero no, eso no va a suceder en Renault. Según ha confirmado Cyril Abiteboul, la firma del rombo garantiza la total igualdad de trato tanto para McLaren como para Red Bull… de momento.

“Estamos por el buen camino en términos de fiabilidad y rendimiento. Pero eso es solo un punto de partida. Consideramos a Red Bull y McLaren socios, no clientes. Garantizamos que todos reciban el mismo trato. Pero esto es algo que podríamos pensar cuando entre en vigor la nueva generación de motores en 2021”, asegura un Abiteboul que también aboga por mejorar la fiabilidad de Renault como equipo para este año. “Empezamos con un enfoque conservador. El objetivo está puesto en la fiabilidad, importante porque tenemos un coche completamente diferente con una nueva caja de cambios, suspensión, etc. Es un gran salto. El año pasado, mejoramos del noveno al sexto lugar, así que tenemos que continuar”.

Red Bull, en el punto de mira de Renault

Otra de las patatas calientes que tiene Renault entre manos este año es la de Red Bull, que no se sabe si continuarán con los motores franceses en 2019 o si por el contrario se decantarán por Honda. Abiteboul insta a los energéticos a decidirse cuanto antes, sin descartar una extensión de su colaboración con ellos. “Es demasiado pronto para decir eso, pero solo enfatizo una cosa: no hubo una temporada sin discusiones intensas con ellos, y sin embargo estamos juntos 12 años después. No estoy diciendo que vayamos a estar en 2019 también, pero queremos claridad sobre esa cooperación lo más pronto posible”.