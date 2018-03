Carlos Sainz: “En 2020 Renault y yo queremos luchar por las victorias y el título”

Comienza en unos días la que es, hasta hoy, la temporada más ilusionante de Fórmula 1 para Carlos Sainz. Pasado el periodo de aprendizaje en Toro Rosso, llega el momento de afrontar su primera campaña completa dentro de un equipo oficial para Renault. ¿Tiempo de hablar de grandes objetivos? No, al menos de momento. El piloto madrileño mira a 2020 como fecha clave para poder pelear por victorias y el título. “Es imposible este año, probablemente también el próximo y 2020 es lo que tenemos tanto Renault como yo como año para luchar por victorias y el título. Es bueno estar ahí desde el principio de un proyecto, Hamilton cuando llegó a Mercedes no luchaba por el título y mirad lo que vino después. Si hay un equipo que puede reducir la distancia es Renault, confió en su evolución”, ha dicho Sainz en un evento realizado en Madrid.

Sin embargo, y a pesar de mirar a largo plazo como piloto de Renault, Sainz es consciente de que quizás su paso por el equipo francés no se alague más allá de este año. La clave la tiene Daniel Ricciardo, cuya posible marcha de Red Bull podría acabar con el español pilotando para los energéticos. “No, no soy libre, mi situación contractual es junto a Renault y Red Bull, no es decisión plena mía. Me gusta no pensar en ello, ir a por 2018 y a por ello”.

Eso será cosa del futuro. Lo que ahora quiere Sainz es centrarse en una temporada 2018 en la que el objetivo de Renault es establecerse como el cuarto equipo de la parrilla. O lo que es lo mismo, ser el mejor de la competida zona media, donde tendrán rivales como McLaren. De hecho, Sainz asegura que el material de la escudería de Alonso, así como de Red Bull, será idéntico al suyo en términos de la unidad de potencia. “Me gusta ir viendo, yo espero estar en la pomada, en la parte alta de mitad de parrilla, con Haas, McLaren que lo va a hacer bien y luego Renault. Espero que estemos ahí. Renault tiene exactamente el mismo material, la misma especificación para Red Bull y McLaren”. ¿Es posible entonces un podio? Posible sí, pero complicado también. “Este año puedo tener alguna opción. Si lo haces rematadamente bien puedes hacer un podio pero tiene que ser un caso especial, el año pasado solo Stroll lo logró sin ser Mercedes, Ferrari o Red Bull, así que se puede dar pero es muy difícil. Paciencia, que el podio me apetece a mi más que a vosotros claro, pero prefiero tener un año a tope que un podio”.