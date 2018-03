Vettel: “Si gano a Alonso, estaré orgulloso de ello”

Que Sebastian Vettel nunca ha sido el mejor amigo de Fernando Alonso, y viceversa, no es ningún secreto. Aquellos cuatro años de dominio del alemán con Red Bull en los que el español tuvo que besar la lona de forma muy dolorosa en dos ocasiones hicieron mella entre ambos. De hecho, Fernando no considera que el teutón tenga su nivel, poniendo a su altura solamente a Hamilton. Al contrario, Vettel sí que considera a nuestro compatriota como una de las referencias de la Fórmula 1, asegurando que vencerle, tanto a él como al propio Hamilton, le produce un extra de orgullo precisamente por su calidad.

“Hamilton es un oponente en la pista, pero no en la vida. Honestamente no me importa contra qué piloto competir, pero si ganas contra Lewis Hamilton o Fernando Alonso, al final, estás orgulloso de ello, porque sabes que el nivel en el que se mueven es extremadamente alto”, ha dicho Vettel.

Pero, ¿hasta qué punto se siente todavía motivado Sebastian Vettel después de tantos años en la élite? Para el de Ferrari, según afirma en Sport Bild, no es una cuestión de edad, y sí de motivación, algo que sobra en el equipo italiano, especialmente después de más de una década sin lograr el mundial. “Todavía hay hambre que te mantiene en movimiento. No es una cuestión de edad, depende de ti decidir hasta qué punto eres lo suficientemente rápido para estar al frente. Todos en Ferrari lo dan todo por el éxito. Todo el mundo está muy motivado. Es importante que nuestro coche sea competitivo desde la primera carrera, como en 2017”.

Sobre la competitividad que pueda mostrar el nuevo Ferrari, Vettel no se atreve a dar un veredicto, especialmente porque Mercedes y Red Bull, los que serán sus principales rivales, se escondieron durante la pretemporada completando simulaciones de carrera en unas condiciones que no permitieron ver su verdadera velocidad. “Nuestros rivales principales, Mercedes y Red Bull, usaron un único set de neumáticos en sus simulaciones de distancia de carrera, y eso es algo que no puede hacerse en un Gran Premio. Esto es un hecho que tiene un impacto directo en las estrategias y, en consecuencia, en el resultado”, finaliza Vettel.