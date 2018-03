Fin al culebrón Hamilton: “Firmaré un nuevo contrato con Mercedes”

Con el comienzo de 2018, Lewis Hamilton ha entrado en el que es su último año de contrato con Mercedes. ¿Cuándo decidirá su futuro el campeón del mundo? De momento no hay visos de que se produzca un anuncio oficial al respecto, aunque, según ha confirmado el propio piloto, no existe ninguna otra posibilidad que no sea la de continuar en su actual escudería.

Será a lo largo de esta temporada cuando Hamilton estampe su firma en el nuevo vínculo contractual que le una con el equipo de las flechas de plata, de quienes afirma que se encuentran encantados con su labor. No podía ser menos cuando ha conseguido tres títulos mundiales en cinco años. “Todavía no hay nada oficial, pero a lo largo de esta temporada firmaré el nuevo contrato. Estamos hablando, la relación entre el equipo y yo es muy relajada, hay voluntad de seguir juntos y encontraremos un camino común para firmar el contrato”, ha dicho el británico en un evento de un patrocinador celebrado en Italia.

Lo que también está claro es que la motivación de Hamilton de cara a la nueva temporada de Fórmula 1 está totalmente intacta. El propio piloto afirma que ni él ni Mercedes afrontan 2018 como un equipo que ha arrasado durante los cuatro últimos años, sino como un aspirante que tiene todo por ganar. “No encaramos este mundial como un equipo cuatro veces campeón del mundo sino con la voluntad de ganar otro título”. Pero, ¿cuál es el secreto de los alemanes para dominar con mano de hierro la categoría reina del automovilismo? “Hasta ahora hemos llevado la tecnología al máximo nivel y es por eso que somos líderes. La cosa más importante es que siempre queremos mejorar. Si hubiera visto a mis compañeros quedándose parados, tendría menos confianza. Pero, como no lo he visto, mi confianza en estos chicos sigue siendo máxima”.

Queda por refrendar ahora desde la semana que viene si Mercedes es tan fuerte como todos vaticinan después de las pruebas de pretemporada. En ellas, los alemanes se han escondido sin llegar a utilizar los compuestos más blandos de neumáticos, y eso nunca suelen ser buenas noticias. Para la competencia, claro.