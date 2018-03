Robert Kubica mantiene la esperanza: “Si tengo la ocasión de pilotar, estaré más preparado”

Estuvo a punto de conseguir el milagro de volver a la Fórmula 1 a tiempo completo, pero los millones de Sergey Sirotkin le dejaron en la cuneta. Hablamos de Robert Kubica, que al menos se hizo con el puesto de piloto probador de Williams, algo que, según él, podría ayudarle a volver a la competición más pronto que tarde. De hecho, el polaco se siente ahora mucho más preparado que antes en el hipotético caso de que esto suceda. “Si soy capaz de prepararme y aprovechar la oportunidad, entonces si tengo la ocasión de pilotar o acercarme a competir, estaré más preparado que hace un par de meses”.

A pesar de la decepción que supuso no conseguir el volante de Williams, Kubica asegura estar disfrutando de su nueva posición, donde su labor es bastante diferente a la que tenía cuando era el encargado de disputar las carreras. “Cada día se puede aprender algo nuevo y creo que al final del año estaré mejor porque cuando he estado en el coche he tenido prioridades diferentes. No es cuestión de pequeños detalles, es más parte de mi trabajo tener una impresión general y dar un buen ‘feedback’, intentar encontrar los puntos débiles del coche y dar ideas para mejorarlo. No es sobre velocidad pura, pero sigue siendo una buena oportunidad para aprender cosas y pilotar el coche. Estoy disfrutando de mi posición. Me estoy enfrentando a muchos desafíos y también tengo oportunidades para ver al equipo trabajar, además de ver las cosas desde un punto de vista diferente”, añade Kubica.

Es precisamente la parte técnica del piloto la que más está desarrollando Kubica en esta nueva etapa en Williams, donde además está demostrando que sus impedimentos físicos no afectan al desempeño de su trabajo. “Cuando eres un piloto titular, ves las cosas desde el punto de vista de las carreras. Los ingenieros, técnicos, mecánicos… Todo el equipo está trabajando, pero no profundizas tanto como con la oportunidad que tengo ahora. Lo estoy disfrutando y es divertido. Creo que va a ser un año interesante”.