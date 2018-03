Renault se ve fuerte: “Queremos conseguir cómodamente el cuarto lugar del mundial”

La progresión de Renault desde su regreso a la Fórmula 1 como equipo oficial ha sido una constante. Tras un 2016 de adaptación, el año pasado certificaron un buen sexto lugar con la ayuda de Carlos Sainz, fundamental a la hora de sumar los puntos definitivos en las últimas cuatro carreras del campeonato. Sin embargo, la ambición de los galos pasa por llegar a ser campeones del mundo, algo para lo que tienen que seguir mejorando. Y no poco a poco, sino a pasos agigantados. Ése es su objetivo para un 2018 en el que esperan situarse como la mejor escudería por detrás de las tres grandes. Es decir, quieren acabar cuartos, un puesto que se les quedó nada más y nada menos que a 130 puntos el año pasado.

“Nuestro equipo está siendo gestionado para alcanzar la parte superior. Si fuimos sextos en el campeonato del año pasado, tenemos que ponernos en una posición en la que podamos mantener cómodamente el cuarto lugar en el mundial”, ha dicho Bob Bell, director técnico de Renault.

Una de las principales razones que esgrime Bell para lograr una mejora tan considerable es que solamente así lograrán que las altas instancias de Renault aporten más recursos al equipo, algo fundamental para poder pelear por victorias y títulos. No obstante, hasta entonces han de apañarse con lo que tienen, lo que debería ser suficiente. “Un equipo como Force India ha podido lograrlo, por lo que deberíamos poder hacer el mismo trabajo con recursos similares, eso está claro. Creo que hasta que no lo hagamos y demostremos a Renault en particular que somos capaces de lograrlo, no van a comenzar a firmar cheques para conseguir más gente y más recursos. Una vez lo hayamos hecho, podremos debatir sobre lo que necesitaremos para enfrentarnos a Mercedes, Ferrari y Red Bull, porque están en otra liga”.

¿Y qué espera Bob Bell de Renault desde la primera carrera de este año? Lograr puntos, algo que tardó demasiado en suceder -tres carreras- en 2017. “Estamos donde pensamos que estaríamos. ¿Es eso lo suficientemente bueno? No lo sé, hasta que no lleguemos a Melbourne nadie lo sabe”.