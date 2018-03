El mensaje más patriota de Fernando Alonso a los independentistas catalanes

La reciente entrevista concedida por Fernando Alonso al programa El Transistor de Onda Cero también ha dado lugar a un repaso del lado más personal del piloto. En ella, Alonso reconoce que cada vez se siente más español, dando además su opinión acerca del delicado asunto del independentismo catalán.

“A tope, cada vez me siento más español. Tenemos el mejor país en casi todo. Obviamente, nos faltan algunas cosas, pero cuando recorres el mundo ves todo lo bueno que hay aquí. Sea como fuere, me siento mucho mejor tratado aquí, en mí país, con mi afición, que en el extranjero. Sobre el independentismo, entiendo a todo el mundo. Mis amigos catalanes no son independentistas. Pero está el respeto. Ahora que las relaciones son más tensas se impone el diálogo por bandera. Juntos somos más fuertes como país”, dijo Fernando Alonso.

Volviendo a lo que son las carreras como tal, Fernando Alonso reconoce que físicamente empieza a tener ciertos achaques tras tantos años sentado detrás de un volante de competición, si bien estos no le van a impedir seguir rindiendo al máximo nivel unos cuantos años más. “No tengo grandes problemas. La espalda, el cuello, los hombros y los codos son los que más sufren en mi profesión. El calor también es un factor y, claro, la deshidratación también es importante. Tienes que prepararte para eso. La espalda y las vértebras son las que tengo más afectadas. Las tengo como si tuviera 45. Hay alguna secuela de tanto pilotar, pero tampoco tengo nada especialmente reseñable”.

Después de haber pilotado casi todo lo que se puede pilotar a nivel profesional, resulta realmente curioso que Alonso siga apostando por el karting como la disciplina más placentera para él. ¿La razón? Los recuerdos que ello le evoca. “Con lo que más disfruto es con el karting. Te viene a la memoria tu niñez. Es el estilo de conducción de toda la vida. Fueron 15 años conduciendo un kart. Aparte está mi circuito en Asturias y los niños. Son las sensaciones más puras. Es una conducción pura. El deporte profesional no es tan bonito. Tiene sus lados negativos. Puede ser brusco y violento”. De hecho, es el karting uno de sus grandes pasatiempos -además de la familia- cuando tienen días libres, ya que el piloto reconoce que no se le da muy bien estar sin hacer nada. “Cuando estoy en casa me aburro un poco. Enciendo la tele, la apago. Hago deporte. Luego vuelve a encender la tele… Me gusta disfrutar del tiempo con mis amigos. Las cenas. Y es prioritario aprovechar el tiempo al máximo con la familia”.

Muchas de estas cosas las comentará Alonso con detalle en su biografía, que estará a la venta a finales del presente año. “ La fecha de publicación estimada es al final de este año. En los dos o tres días que tengo libres al mes es cuando trabajo en él. Habló de la niñez, de lo que te pasa por la cabeza cuando llegas a la Fórmula 1… y de muchas cosas más”.

Queda por ver si en este libro le dará tiempo a Fernando Alonso de hablar de su aventura en el WEC y, por tanto, en las 24 horas de Le Mans, algo que afronta con muchas ganas, reconociendo no obstante que no es la carrera que más ilusión le haría ganar. “El Toyota de las 24 horas de Le Mans es parecido a un F1, coge 340 km/h. En resistencia, la fiabilidad es el punto clave. El coche tiene que ser como una roca. Es divertido. Los test son muy largos. El coche está continuamente rodando. Yo pensaba que se retrasaban, pero se cumplen los horarios a la perfección. Me estresa más ahora porque no conozco el coche. Tenemos un manual y estudio el coche. Tengo que dar un doble vistazo cada vez que tengo que cambiar algo. Es un esfuerzo diferente. Cansa más en la F1. La posición es parecida. Vas bastante tumbado. La F1 es más exigente físicamente. Pero Le Mans requiere mucho esfuerzo porque cada tres horas tienes que estar a tope. Además, está el compartir coche con otros pilotos. Y hay mucho tráfico. No obstante, no es la carrera que más ilusión me hace ganar este año”.