En el infinito desfile de elementos que pueblan el paddock, destaca la arquitectura distinta de cada escudería a la hora de elegir sitio y montaje de sus cuarteles. Haas lo colocó en el medio de la confusión que convive durante dos semanas en Barcelona. Una puerta difícil de abrir y allí, tras lograr sortear la compleja entrada, bajaba Kevin Magnussen. Escueto, directo y sincero, no mordió su lengua para decir lo que piensa.

P. Kevin, ¿cómo te sientes en este inicio de temporada?

Kevin Magnussen: Me siento bien, tenía ganas de empezar. Esperemos poder tener una buena temporada.

P. ¿Cuál es el objetivo para ti?

K.V: El objetivo es mejorar la temporada anterior y dar un paso adelante. Cualquier paso pequeño hacia delante será bueno.

P. ¿Posibilidad de podio?

K.V: Con muchísima suerte y por circunstancias de carrera quizá podamos tener una oportunidad. No es realmente uno de nuestros objetivos. Nosotros tenemos que pelear por puntos y mejorar nuestra posición en el campeonato de constructores. El año pasado fuimos octavos, así que queremos ser séptimos. Pero por supuesto si podemos hacer un podio iremos a por él.

P. Este es el tercer año de Haas en F1. A pesar de ser tan joven ya has vivido mucho en este deporte. ¿Cómo ves el progreso del equipo?

K.V: Muy bien. Es sólo el tercer año del equipo… En la primera temporada lograron unos impactantes 29 puntos. El año pasado doblamos ese número. Así que este 2018 necesitamos dar otro paso para mejorar nuestra posición.

P. ¿Qué necesita Haas para ser un equipo top?

K.V: Más dinero

P. Se habla mucho de que Haas es un equipo satélite de Ferrari… ¿Qué piensas de ello?

K.V: Existe una gran colaboración con ellos. La manera en que este equipo trabaja es muy eficiente. Estamos muy satisfechos del paquete que recibimos de Ferrari pero necesitamos seguir mejorando en el diseño y el resto de cosas.

P. Ha habido un rumor reciente sobre una supuesta colaboración de Haas con Maserati….

K.V: No tengo ni idea de eso.

P. Antes de fichar por Haas… ¿Hubo alguna otra opción?

K.V: Sí, tuve otras opciones.

P. ¿Cómo es un día de test para Magnussen?

K.V: Depende el programa que haya y del tiempo… Esperemos que mejore la próxima semana y así podamos probar el coche en unas condiciones más reales.

P. ¿Qué opinas sobre el Halo?

K.V: No me gusta. Creo que es malo para la Fórmula 1 pero… por desgracia no podemos quitarlo.

P. Estuviste dos años en McLaren. Hace un año hablé con Checo Pérez y me dijo que McLaren ya tenía problemas cuando estaba él… ¿Piensas igual?

K.V: Sí, estoy de acuerdo en eso.

P. Tu sabes lo que es trabajar con Honda. ¿Qué piensas de su relación con McLaren? No tienen mala pinta ahora en Toro Rosso…

K.V: Por fortuna no es mi problema.

P. ¿Cómo era tu relación con Fernando Alonso en McLaren?

K.V: Muy limitada. Era el piloto reserva y no hablaba con Fernando. No tenía ningún tipo de relación con él.

P. Lo que está claro es que con Fernando coincides en dos cosas: Fórmula 1 y el WEC. ¿Cuándo te veremos en Le Mans?

K.V: No lo sé. Amó Le Mans. Mi padre ha estado corriendo en Le Mans durante años y es una carrera que siempre sigo. He visto muchas carreras allí. Quizá algún día tenga la oportunidad de participar en Le Mans, en un coche competitivo. Me gustaría hacer una carrera con mi padre y, si es posible, siendo compañeros de equipo.

P. Gracias y mucha suerte, Kevin

K.V: Gracias

