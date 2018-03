Helmut Marko desafía a Mercedes: “Red Bull tiene el mejor chasis de la parrilla”

Pese a que acabaron los test con unos tiempos más lentos que los marcados por Ferrari y Red Bull, nadie duda de que Mercedes será el equipo dominante en Australia cuando la temporada 2018 de Fórmula 1 dé comienzo. No haber utilizado los neumáticos más blandos en las pruebas y, sobre todo, la certeza de que sus pilotos no hacían a fondo el último sector del circuito de Montmeló han metido el miedo en el cuerpo al resto. A todos, menos a los austriacos, cuyo asesor deportivo Helmut Marko saca pecho ante el que entiende que es el mejor chasis de la parrilla.

Para Marko, el nuevo Red Bull RB14 es la auténtica referencia de la parrilla en términos de comportamiento, aunque es consciente de que el motor Renault que equipa tiene un déficit importante de potencia respecto a los de Mercedes y Ferrari, aludiendo además a una quema de aceite menor que la de estos con el fin de aportar más rendimiento. “Tenemos el mejor chasis de la parrilla. Nuestro único punto de diferencia en comparación con Ferrari o Mercedes, no es otro que el motor. Si tenemos en cuenta el consumo de aceite, por ejemplo: tenemos 0’1 litros cada 100 litros de combustible, mientras que nuestros rivales pueden permitirse hasta un 0’6, que es el límite tolerado”, ha afirmado Marko en Auto Motor und Sport.

De cumplirse todo lo que dice el señor Marko, Red Bull podría ser una verdadera amenaza para Mercedes en determinados circuitos donde la potencia total del motor no sea lo que más importe. Trazados como el mismo de Barcelona u otros más lentos como Mónaco, Hungría o Singapur podrían ser oportunidades de oro para que Ricciardo o Verstappen pudieran pelear por ganar. Por desgracia, luchar por el título mundial en estas condiciones se antoja bastante complicado. Y no solo para Red Bull, sino para cualquiera que no sea un Mercedes. Incluido Ferrari, salvo sorpresa…