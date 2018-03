Hamilton no se fía de Red Bull: “Pueden convertirse en un desafío este año”

Todo el mundo le da como claro favorito, pero él no se fía de sus rivales, y bien que hace. Hablamos de Lewis Hamilton, que ha señalado a Red Bull como una de sus mayores preocupaciones de cara a la temporada 2018 de Fórmula 1, que dará comienzo en menos de una semana en el circuito australiano de Albert Park. “Creo que Red Bull puede convertirse en un desafío este año. Su coche parece muy bueno y no he visto nada de lo que Ferrari está haciendo, pero estoy seguro de que irán bien. Va a ser emocionante”.

A pesar de estar alerta, Hamilton reconoce que le emociona ver cómo los rivales le plantean desafíos, asegurando que mientras más equipos haya peleando por la victoria, mejor será tanto para él como para la afición. “Cuanto más competencia haya, será más divertido. He crecido viendo la Fórmula 1 y siendo un fan, tanto cuando ha dominado un equipo como cuando ha habido un par de ellos luchando. El objetivo definitivo es que tengamos a más equipos peleando por el campeonato. Hubo un año en el que ganaron seis pilotos diferentes en las seis primeras carreras, o algo así. Eso es bueno para el deporte”.

Sobre el nuevo Mercedes, a pesar de lo que creen todos sus rivales, Hamilton asegura que no tiene un balance perfecto, aunque reconoce que es el monoplaza más rápido que jamás haya pilotado, poniendo como ejemplo de ello una de las curvas del circuito de Montmeló. “Estamos conociéndonos el uno al otro. No es perfecto en cuanto a balance, pero estoy disfrutando al pilotar el coche. Cuando sales del garaje y quitas el limitador de velocidad para acelerar yendo a la primera curva… ¡ojalá lo pudierais sentir! Es muy divertido. Tenemos mucha más aerodinámica y creo que he logrado ir a tope en la novena curva -de Montmeló- por primera vez en los diez años que llevo en Fórmula 1. Es genial”.