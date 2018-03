Carlos Sainz: “Mi hijo nos va a dar alegrías este año”

Una de las mayores leyendas del automovilismo español y mundial de toda la historia, Carlos Sainz, ha analizado la temporada 2018 de Fórmula 1 que comienza en menos de dos semanas en Australia, considerando que su hijo nos dará más de una alegría al volante de su Renault. Eso sí, la primera victoria no llegará de forma inmediata según el bicampeón del mundo de rallys.

“A Carlos le veo contento, le veo animado, le veo con ganas. Y creo que nos va a dar algunas alegrías este año. Creo que este año Renault va a dar un paso hacia delante, y el hecho de empezar ya desde el inicio de la temporada con el equipo habiendo hecho cuatro carreras, es positivo”, afirma Sainz padre en unas declaraciones realizadas a Carandriver.es.

Sobre la esperada primera victoria de su hijo, el Matador afirma que confía “en que va a ser un gran año para Carlos, pero mi experiencia me ha demostrado que no hay que pensar en victorias ni celebraciones. A día de hoy son meras hipótesis. Obviamente, si esto sucede en algún momento estaré encantado de la vida, pero a día de hoy no hay nada”.

De lo que no tiene duda Sainz es que su hijo tiene un talento innato para la competición, algo que no obstante ha de combinar con algo que ha visto en casa durante toda su vida, el duro trabajo. “Mi hijo tiene un talentazo brutal, es súper rápido y se adapta bien a todo, por eso está en la Fórmula 1. Creo que nos va a dar alegrías. Carlos convive conmigo, ha estado siempre cerca de mi y habrá visto que su padre es cabezota, profesional, respetuoso y meticuloso en lo que hace, y que el trabajo al final siempre da resultado”.