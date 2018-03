Verstappen ‘pasa’ de McLaren: “No creo que sean nuestros principales rivales”

Desde que McLaren anunció su acuerdo de colaboración con Renault, tanto desde el seno de la escudería como desde fuera de la misma se ha insistido en afirmar que el rival de los de Woking iba a ser Red Bull. Al fin y al cabo, los energéticos son el equipo más destacado de todos cuantos montan los propulsores franceses. Sin embargo, y aunque los tiempos de la pretemporada han de cogerse siempre con pinzas, las pruebas realizadas en el circuito de Montmeló no han mostrado un MCL33 tan rápido como el RB14.

Esta sensación es compartida por Max Verstappen, que rápidamente ha descartado que McLaren vaya a ser el principal rival de Red Bull durante esta temporada. “Prestas atención a todos, pero no creo que los McLaren sean nuestros principales rivales. Y además no queremos que ese sea el caso, porque significaría que no estamos haciendo un buen trabajo. Necesitamos mirar adelante”.

Claro y contundente Max Verstappen, que opina que el objetivo de Red Bull debe ser tratar de cazar a Mercedes y Ferrari, y no fijarse en un McLaren del que piensa que no será lo suficientemente bueno como para pelear por las victorias y, por tanto, por el título mundial. Eso sí, el joven holandés no se atreve todavía a dar un pronóstico acerca de dónde van a estar en la parrilla del Gran Premio de Australia. “Todo ha ido bastante bien, hemos podido dar las vueltas que queríamos y las cosas han mejorado respecto a la semana pasada, el clima es mejor, hemos podido aprender bastante del coche. Yo he hecho lo mío y ahora solo espero que llegue ya la carrera de Australia. Aún no puedo decir si pelearemos por el título, ni siquiera hemos llegado a la primera carrera”.

Lo que sí está claro es que Red Bull llega este año mucho mejor preparado a la primera carrera que el año pasado, cuando diversos fallos en la configuración de su chasis y la menor potencia de su motor les dejaron en tierra de nadie, siendo mucho más lentos que los dos equipos punteros pero más rápidos que la zona media de la parrilla. No será así en un 2018 en el que parecen mantener el impulso al alza mostrado en las carreras finales del año pasado. ¿Tanto como para ganar? Veremos…