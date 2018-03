Sainz, contento en Renault: “El equipo va a ir hacia arriba, ya sea este año o el que viene”

La de 2018 será la primera temporada completa de Carlos Sainz como piloto oficial de Renault, un equipo que le ofrece muchas más posibilidades que Toro Rosso. No obstante, y aunque el madrileño reconoce que el progreso de la escudería es positivo, no será hasta 2019 o 2020 cuando los monoplazas negros y amarillos sean una verdadera alternativa para el título. Al menos ese es el plan teórico.

“El equipo lleva una tendencia muy positiva. He visto mucho progreso en invierno y también he visto a Enstone crecer desde que llegué en octubre. Por lo tanto, creo que el equipo va a ir hacia arriba, ya sea este año o el que viene”, ha declarado Sainz al finalizar la sexta jornada de entrenamientos de pretemporada.

Comentando lo que espera del nuevo monoplaza para este año, Sainz alaba un motor que tiene muchos parecidos con el de la temporada pasada, mientras que sobre el nuevo chasis francés no se atreve a dar un veredicto claro hasta que no se disputen las primeras carreras. “El motor se está portando bien. Es muy parecido al del año pasado y no hay nada que objetar ahí. No hemos tenido prácticamente ningún problema. En cuanto al coche, cada uno tiene sus puntos fuertes y débiles”.

Donde sí ve una fortaleza clara respecto a 2017 Carlos Sainz es en él mismo, considerando que las cuatro carreras que disputó con Renault a finales de la temporada pasada le van a ayudar mucho en su desempeño contra el que es uno de los huesos más duros de la parrilla, Nico Hulkenberg. “Haber tenido esas cuatro carreras me viene bien porque no tengo el año de experiencia de Nico Hulkenberg. Las primeras 16 carreras de esta temporada serán nuevas para mí en este equipo, pero aun así creo que las cuatro últimas irán mejor”.